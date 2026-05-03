Má i vlastní kotelnu. Projděte si vzácný kostel, který byl dekády přehlížený

Pavel Křivohlavý
  8:33
Na úpatí Krušných hor mezi Dubím a Litvínovem stojí neprávem opomíjená vzácná architektonická památka. Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku z roku 1902 je nejstarším secesním kostelem v Česku, ale od 60. let minulého století je zavřený a chátrá. Nyní se však dominanta města začíná probouzet k životu. Radnice ve spolupráci s církví začala s prvními opravami.

Kostel je od roku 1958 kulturní památkou, avšak jeho stav je hodně neutěšený. Na tom se vedle času podepsali i lidé. Zloději ukradli, co mohli, a umělecké vitráže rozmlátili chuligáni. A třeba kostelní lavice skončily pro změnu v kotelně. Ale to se má pozvolna měnit. Například v červnu se má opět rozzářit hodinový ciferník na chrámové věži.

Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku (duben 2026)
Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku (duben 2026)
Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku (duben 2026)
Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku (duben 2026)
Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku (duben 2026)
34 fotografií

„Kostel patří Československé církvi husitské a my máme podepsanou smlouvu o vzájemné spolupráci a údržbě. Druhým rokem proto máme vytvořenou pracovní skupinu, v níž jsou zástupci města, občané i církev, a řešíme, co dále s kostelem. Zadali jsme vytvoření projektové dokumentace, díky níž se nám podařilo celý kostel kámen po kameni zmapovat pomocí 3D technologie. Na tomto základě pak vzniká plán, jak s opravami postupovat,“ říká místostarosta Karel Hirsch (Za Hrob).

Prvním velkým krokem, do kterého se pustili, bylo vyčištění okolí kostela od náletových dřevin. Sedmdesát dobrovolníků, kteří si sami přinesli nářadí, loni provedlo nejen velký úklid prostranství u kostela, ale i vyčištění zanesených okapů.

„Dalším úkolem bylo ochránit památku před nebezpečím starých stromů, u kterých hrozilo padání větví a jejichž kořenový systém narušoval základy stavby. Na základě dendrologických posudků byly stromy odstraněny a budou nahrazeny novou výsadbou,“ pokračuje Hirsch s tím, že vykácením těchto stromů se otevřel nádherný výhled na kostel, který se opět rýsuje jako místní dominanta.

Po rabování zlodějů a řádění vandalů má kostel všechna okna zabedněna. „Z toho všeho, co je na kostele špatně, je však nejvíce viditelný ciferník věžních hodin. Proto jsme se rozhodli ciferníky a ručičky hodin renovovat. Tři kovové ciferníky před měsícem sejmuli horolezci a odborná firma z Lysé nad Labem provádí jejich renovaci. Čtvrtý ciferník, který je nad hlavním vchodem, je skleněný a jeho sklo má tloušťku jeden centimetr. Ten jsme nechali vyčistit, aby opět mohl krásně svítit,“ popisuje Hirsch s tím, že opravené mechanické věžní hodiny fungují výborně.

Evangelický kostel Vzkříšení

  • Základní kámen kostela byl položen symbolicky 12. prosince 1900, přesně 283 let od zničení prvního místního protestantského kostela. Dokončen byl roku 1902.
  • Byl postaven ve stylu německé secese a je nejstarším secesním kostelem v Česku.
  • Stavba je z kamene a cihel, líc je provedený z opracovaného porfyru. K sochařské výzdobě byl použit jemnozrnný světlý pískovec.
  • Mohutná osmiboká věž je vysoká 40 metrů.
  • Kostel měl progresivně vlastní kotelnu s rozvodem teplého vzduchu pod podlahou.
  • Po odsunu Němců se vlastníkem kostela stala Církev československá husitská. Od konce 60. let 20. století kostel není užíván.

V plné kráse by měly ciferníky fungovat od června. Jejich oprava vyšla na více než čtvrt milionu korun a na financování se rovnoměrně podílely město a církev. „Je to naše kulturní dědictví, tak se o něj také musíme starat,“ podotýká místostarosta.

Další plánovaná oprava by se měla týkat střechy kostela, která je v daleko horším stavu, než na první pohled vypadá. Tašky praskají a lámou se a střechou zatéká. Proto bude potřeba zároveň opravit i nosné trámy a narušenou klenbu. Právě ta byla ve své době unikátem, kterým se stavitelé snažili hledat nové cesty. V tomto případě však, jak čas ukázal, šlo o slepou uličku.

„Nepravou klenbu totiž tvoří drátěná armatura se sádrokartonem. Dráty jsou prorezavělé a části klenby postupně padají. To vše bude potřeba rozebrat a obnovit,“ nastiňuje Hirsch.

Renovace kostela, který měl progresivně vlastní kotelnu s rozvodem teplého vzduchu pod podlahou, je nyní na začátku a opravit toho bude nutné opravdu hodně.

Potřebné finance na kompletní rekonstrukci, které se před deseti lety odhadovaly na třicet milionů korun, budou dnes mnohem vyšší. Jako nejlepší cesta se proto místním jeví postupné dílčí opravy, na které bude možné spíše sehnat finance.

OBRAZEM: „Tajný“ byt i moderní stůl. Šikmý kostel v Ústí skrývá řadu příběhů

Nejstarší secesní kostel v Česku je sice uzamčený, ale nikoli nedostupný. „Zájemci jej mohou navštívit po dohodě v městském infocentru. Dále kostel otevíráme na Noc kostelů, kdy zde probíhá program pro veřejnost,“ dodává místostarosta.

Až bude jednou kostel opravený, měl by se stát kulturním a společenským místem. Jednou z variant může být svatební nebo obřadní místnost. Ve hře je také využití jako muzeum třicetileté války.

„V Hrobu třicetiletá válka začala, tak bychom to mohli připomenout,“ podotýká Hirsch s tím, že vypálení a zboření hrobského protestantského kostela roku 1617 posloužilo protestanským stavům jako pádný argument k zahájení českého povstání, kterým začala třicetiletá válka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

Zbudovala bezvadnou cyklostezku, má ale platit miliony na pokutě. Zničí nás, tvrdí firma

Cyklistická Labská stezka na levém břehu řeky označená jako 2A vede kolem...

Až k soudu může doputovat spor mezi Ústeckým krajem a společností Stavby Cikánek z Terezína, která stavěla část cyklotrasy Labská stezka. Kraj požaduje po firmě zaplacení několikamilionové pokuty...

Smrt v litvínovské chemičce. Pracovník propadl roštem do běžícího ventilátoru

Pohled na areál litvínovské chemičky. Na snímku je ještě vidět všech osm...

V areálu litvínovské chemičky zemřel v neděli odpoledne zaměstnanec. Neštěstí se odehrálo na etylenové jednotce. Tragédií se nyní zabývá policie.

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

Hasiči zabránili šíření požáru v Českém Švýcarsku. Nasadí sedm vrtulníků

Přímý přenos
Likvidace požáru v národním parku České Švýcarsko. Hoří u Rynartic, části obce...

Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho...

3. května 2026  7:53,  aktualizováno  9:29

Má i vlastní kotelnu. Projděte si vzácný kostel, který byl dekády přehlížený

Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku (duben 2026)

Na úpatí Krušných hor mezi Dubím a Litvínovem stojí neprávem opomíjená vzácná architektonická památka. Evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu na Teplicku z roku 1902 je nejstarším secesním kostelem v...

3. května 2026  8:33

Brno je na hraně vyřazení, obhájci ligového stříbra padli v Děčíně i podruhé

Děčínský Jaden Edwards hledá cestu do koše.

Brněnské obhájce stříbra v lize basketbalistů dělí jediná porážka od vyřazení ve čtvrtfinále play off. V sérii s Děčínem podlehli Severočechům i podruhé v jejich hale, tentokrát 75:84, a prohrávají...

2. května 2026  21:41,  aktualizováno  22:31

Naštěstí nefouká. Lidé se děsí opakování roku 2022, říká o požáru lesa starosta

V národním parku České Švýcarsko hoří les. Hasiči konkrétně zasahují v...

Při telefonátu stojí na dvorku svého domu a dívá se směrem, kde hasiči bojují s dalším velkým požárem na území národního parku České Švýcarsko. „Dým pořád stoupá, ale naštěstí nefouká. K panice,...

2. května 2026  20:04

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

2. května 2026  14:34,  aktualizováno  19:57

„Hrůza! Ale já se zamilovala.“ Ze sídla slavných sklářů udělala dobový penzion

Sněžana Veverková u svého penzionu Renesance v Chřibské na Děčínsku

Historický dům č. p. 10 na náměstí ve Chřibské na Děčínsku dnes možná působí nenápadně, jeho příběh je však úzce spojený s jednou z nejvýznamnějších kapitol severočeského sklářství. Objekt z 19....

2. května 2026  8:30

Nymburk pokořil stovku i ve druhém čtvrtfinále, Děčín nad Brnem znovu vede

Vojtěch Hruban z Nymburka útočí v zápase s Ostravou, brání Dominik Heinzl (7) a...

Nymburští basketbalisté vyhráli suverénně i druhé utkání čtvrtfinále play off s Ostravou. Stejně jako ve čtvrtek nadělili úřadující šampioni soupeři stovku, tentokrát zvítězili 101:67. Roli favorita...

1. května 2026  17:50,  aktualizováno  22:03

Netuctový Freibergův příběh: hlídá vězně, pečuje o basketbalistky, hrál hokej

Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov -...

Na jedné straně tvrďák, který hlídá vězně, na druhé pečovatel, co se stará o chomutovské ligové basketbalistky. Vousáč Petr Freiberg má starty i v hokejové extralize, díky funkci kustoda Levhartic...

1. května 2026  15:24

Setkávání se smrtí je i hezké. U nás vídáme opravdový život, říká šéfka hospice

Monika Marková, končící ředitelka hospice sv. Štěpána v Litoměřicích (duben...

Kdysi prožila velmi bolestný příběh, když sledovala, jak kvůli těžké nemoci odchází její maminka. O několik let později stála Monika Marková u myšlenky zrodu hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Tehdy...

1. května 2026  8:28

Pomáhají i v ghettech. Asistentů strážníků teď ubývá, města přišla o dotace

Asistent prevence kriminality Petr Bažo v ulicích Mostu.

Městská policie v Mostě snížila počet asistentů prevence kriminality. Zatímco loni jich měla dvacet, letos jich je v ulicích o čtyři méně. Skončilo totiž jejich financování prostřednictvím dotace z...

30. dubna 2026  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pecku nakoply reakce fanoušků po krachu Ústí: Dostali jsme právem přes držku

Ústecký Ladislav Pecka a jeho vyčítavý pohledm směrem k rozhodčím

Po krachu v úvodním zápase ligového play off s Opavou se lídr basketbalové Slunety Ladislav Pecka masochisticky začetl do internetových diskuzí. Štiplavé reakce fanoušků ho zabolely, ale zároveň i...

30. dubna 2026  10:37

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

Žádné šeptání za zády, ale všechno pěkně hlasitě a do očí. Za litvínovským probuzením, které hokejové chemiky ochránilo před fatálním pádem z extraligy, stál i způsob komunikace nových koučů Roberta...

30. dubna 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.