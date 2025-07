„Problémy vznikají tam, kde jsou závadové osoby. Už přes rok jednáme s majitelem domů v Hrnčířské ulici, aby došlo k nápravě, protože v těchto bytech částečně bydlí i problémoví nepřizpůsobiví občané,“ přibližuje náměstek primátora Michal Mohr (SPD), který má v gesci veřejný prostor a vyloučené lokality.

Podle sdělení majitele budov by od podzimu letošního roku měla začít oprava, která by z těchto bytů udělala bydlení pro střední vrstvu.

„Máme informace, že tyto byty pak vlastník nabídne jak státní, tak i městské policii a úředníkům. Počítáme s tím, že se sem nastěhuje normální střední třída, která nebude dělat žádné problémy. Když budou byty obsazené slušnými lidmi, situace se zásadně změní,“ míní Mohr.

Otázkou však zůstává, kam se současní nájemníci přestěhují. „Tito problémoví lidé z velké většiny nejsou z Ústí nad Labem, a já budu rád, když se vrátí domů,“ říká Mohr.

Ne všichni však zastávají názor, že řešení situace bude tak jednoduché. Zastupitel Richard Loskot (PRO! Ústí) si myslí, že problémem pro nastěhování střední třídy je zde například chybějící dětské hřiště nebo to, že je Hrnčířská ulice frekventovaným místem, kterému chybí péče a které pro řadu lidí není příjemné.

„Základním problémem je, že v tomto místě nikdo není doma. Lidé se v bytech velice rychle střídají, toto místo nepovažují za své a vlastně ho ani nemají rádi. A to vše se zde projevuje,“ upozorňuje.

Pomůže přesun K-centra?

Doplňuje také, že řešení problémů v této lokalitě podle něj není pouze v restrikcích v podobě pokut, které se rozdávají výtržníkům či dalším problémovým lidem.

Podle Loskota je důležité, aby si hlídky, které tudy procházejí, vybudovaly autoritu svým trvalým působením. „Policie by měla umět vytknout důsledně, když někdo pije, křičí nebo odhodí vajgl,“ říká.

Dalším problémem lokality je podle ředitele ústecké státní policie Jiřího Holečka velká frekvence drogově závislých lidí.

„Korzují tudy mezi vlakovým nádražím a nedalekým K-centrem (nízkoprahové zařízení pro drogově závislé, pozn. red.). To je problém. Centrum nechce, abychom jeho klienty kontrolovali nebo na nich prováděli nějakou represi, protože jinak by se báli do něj chodit,“ říká Holeček.

Zklidnění situace spatřuje v plánovaném přestěhování K-centra. „Podle mého názoru by to situaci mohlo vyřešit alespoň ze 70 procent. Pomoc těmto lidem je určitě velice důležitá, musíme ji však odstranit někam na periferii. V centru města takováto služba nemá do dělat,“ dodává.

Hrnčířskou ulici, kterou denně projde 50 až 60 tisíc lidí a která v určitých místech působí tmavě a nevlídně, monitoruje rozšířený kamerový systém. Oblast snímá celkem dvanáct kamer.

„Navíc je zde téměř permanentní přítomnost strážníků. Řešíme zde požívání alkoholu či znečišťování veřejného prostranství nebo kouření na zastávce MHD. Avšak trestná činnost, která se bezprostředně dotýká obyvatelstva, zde není,“ ubezpečuje ředitel ústecké městské policie Pavel Bakule.