Dior pro vás za 450 korun. Malebné Hřensko zůstává tržnicí obří razii navzdory

Je polovina letních prázdnin, všední den, půl desáté dopoledne a prší. Lidí procházejících ulicí kolem říčky Kamenice je pomálu, stejně tak otevřených vietnamských stánků. Krátce po desáté hodině přestává pršet a situace na ulici se rychle mění. Prodejci otevírají plechová vrata a urovnávají zboží. Brzy přibývá i korzujících lidí.
Mezi rychle jdoucími postavami ve sportovním oblečení a s batohy na zádech, které evidentně míří do přírody, se mísí ti, kteří se u stánků s levným a nekvalitním zbožím zastavují a se zájmem si ho prohlížejí. Nabídka je opravdu široká: levné fotbalové dresy pochybné kvality se jmény slavných hráčů, plyšové hračky, všemožné oblečení, peněženky, kabelky, různé pokrývky hlavy, drobná elektronika, šperky, hodinky, nože, kuličkové pistole, domácí nářadí, množství různých tabákových výrobků či dekorace v podobě sošky s pozvednutou přední tlapkou, která prý svému majiteli přináší štěstí a bohatství. Místo češtiny je tu víc slyšet němčina.
Chcete mikinu Adidas, teplákovou soupravu Puma, ledvinku Nike, kabelku Christian Dior, pánskou tašku Guess nebo batůžek s monogramem Michael Kors? Originální oblečení a doplňky známých značek, které se obvykle prodávají za tisíce až desetitisíce korun, tady seženete za pár stovek.
„Dobrá kvalita, můžete koupit,“ říká mi postarší Vietnamka, když si u jednoho z mnoha stánků prohlížím kabelku s logem Christian Dior. Cenovka u ní chybí, ale prodejkyně uvádí, že stojí 550 korun. Originál se přitom prodává za desítky tisíc.
Když vidí, že chci „módní kousek“ položit zpátky na stůl mezi ostatní, trhovkyně se ke mně nakloní a pošeptá: „Pro vás za 450 korun.“ V momentě, kdy se zeptám, jestli je kabelka originál, z jejího obličeje zmizí vlídný úsměv a opatrně odpoví: „Dobrá kvalita.“ Z vnitřku kabelky vytahuje kovový přívěsek ve tvaru písmene D, aby ho ukázala, a znovu opakuje, že je to dobrá kvalita.
Na další dotaz týkající se původu kabelky reaguje otázkou, jestli mám zájem o koupi. Když odmítnu, otočí se a jde se věnovat německy mluvícím zákazníkům, kteří mají o její zboží evidentně větší zájem. Stále mě však sleduje pohledem. Když si chci kabelku zblízka vyfotit, nedovolí mi to a se slovy „nefotit“ mi rukou naznačuje, ať jdu pryč. Proč si zboží nesmím fotit, nevysvětlí.
Zboží celníci odváželi čtyři dny
Ani další prodejci se nechtěli o originalitě zboží s logy známých značek bavit. Odpovědí na otázky týkající se předprázdninové akce Celní správy bylo jen zamítavé vrtění hlavou.
Během ní celníci odhalili padělky v hodnotě 52 milionů korun. Kromě toho zabavili i desetitisíce cigaret a 156 litrů náplní do elektronických cigaret. Odvoz veškerého zabaveného zboží jim tehdy zabral čtyři dny.
Přesné údaje o tom, jak rychle dokážou obchodníci po zátahu dodat nelegální zboží zpět na stánky, neexistují. Mluvčí celníků Vladimíra Malovíková přibližuje, že se to nedá přesně kontrolovat a vyhodnotit. „Obecně lze říci, že se toto zboží na uvedených místech objeví v krátkodobém časovém horizontu, a to kvůli uskladnění v přilehlých obydlích či dopravních prostředcích,“ vysvětluje.
Zboží, které je v provozovnách a na tržnicích nabízeno, je totiž jen zlomkem celkového množství. „Většina zboží je uskladněna mimo provozovnu, například v domech a bytech, kam celník na kontrolu nemůže. Nicméně v poslední době se celníkům daří objevovat skryté sklady nebo zachytit zboží přímo při závozu,“ poznamenává Malovíková.
Při červnovém zátahu ve Hřensku se celníkům skutečně podařilo dostat do čtyř tajných skladů. Za velký úspěch považují, že odhalili třípatrový tajný sklad, ve kterém bylo přibližně dvacet místností napěchovaných neoriginálním zbožím. Dům je teď prázdný, stánky, které byly nejblíže, jsou zavřené.
Ulice v centru Hřenska, která je z jedné strany lemována korytem řeky Kamenice a z druhé hrázděnými domy, které však nejsou pod přístavbami prodejních stánků téměř vidět, je asijskou tržnicí. Tržnicí musejí projít všichni návštěvníci mířící do přísně chráněné přírody národního parku, i k hlavnímu lákadlu – Pravčické bráně.
„Na jednu stranu kdyby sem člověk přijel bez čehokoliv, tak tu sežene všechno. Zároveň to tu ale vypadá jako někde na pouti a ne jako v turistické obci. Líbily by se nám spíš obchůdky s regionálními výrobky. Snažíme se to moc nevnímat, přijeli jsme hlavně na túru,“ popsali partneři Lukáš a Týna, kteří měli namířeno na nejznámější skalní útvar v Českém Švýcarsku.
Vzhled centra s obří tržnicí Hřenska a s ním spojená pověst obce vedení trápí. Podobu centra by rádo změnilo. O to víc, že do Hřenska se kvůli obnově okolní přírody po rozsáhlém požáru v roce 2022 opět sjíždějí televizní štáby a novináři z tuzemska i ze zahraničí. Velký mediální zájem vyvolalo nedávné znovuotevření Edmundovy soutěsky.
„Turisté sem přijedou a první, co uvidí, je velká tržnice. Jezdí sem lidé z celého světa a oni čekají stylové obchůdky, kavárny a místo toho vidí ty nevzhledné stánky a večerky. Nelíbí se to mně ani mým kolegům, zkrátka nikomu,“ vnímá starostka Hřenska Kateřina Horáková (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná).
Obec by to ráda změnila, ale tržnice se nedokáže úplně zbavit. „Některé stánky se nacházejí na soukromých pozemcích. V minulosti se původně obecní pozemky prodaly a vietnamští prodejci teď podnikají na svém,“ nastiňuje podstatu problému Horáková s tím, že tržnice na sebe nabaluje i další negativní jevy včetně drogové kriminality.
Radnice alespoň omezuje prodej na obecních pozemcích. „Považuji za úspěch, že jsme po více než 20 letech získali zpátky legální cestou jeden obecní chodník, a to poté, co na začátku letošního roku vypršela platnost nařízení o povolení k prodeji a poskytování služeb. Mohli bychom ho zrušit dříve, ale my jsme o něm ani nevěděli, jak se lidé na úřadu mění. Výsledek je, že stánky už na tom chodníku nejsou. Takto chceme pokračovat a cílem je, aby na žádném obecním pozemku nikdo nelegálně nepodnikal,“ doplňuje s tím, že se to týká i parkovacích ploch, na kterých obchodníci vybírají poplatky.
Radnice chce také připravit nový tržní řád, který upraví pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovny, a může omezit několik faktorů včetně vzhledu stánků, sortimentu a pořádku v jejich okolí.