Pryč z chodníků. Hřensko „usměrňuje“ vietnamskou tržnici, obchodníkům běží čas

Miroslava Strnadová
  9:44
Turisty oblíbené Hřensko na Děčínsku, zasazené do malebné krajiny mezi řeku Labe a skalní masivy Českého Švýcarska, se pomalu mění. Z „obchodního bulváru“ podél říčky Kamenice začaly z chodníků mizet nelegální přístavby, které přetékají levným zbožím. Vietnamští obchodníci je musejí odstranit do konce letošního roku.
Vietnamská tržnice v Hřensku. Vše musí do konce roku z chodníku pryč – stoly se zbožím i zastřešení. (prosinec 2025)

Ulice směřující ke kostelu sv. Jana Nepomuckého léta připomíná asijské tržiště. Mnoho zdejších objektů patří vietnamským obchodníkům, kteří své prodejní plochy postupně rozšiřovali na obecní chodníky. Vedení radnice se však rozhodlo tento stav definitivně ukončit.

„Nechali jsme přesně zaměřit centrum, abychom jasně definovali hranice obecních pozemků. Z nich musí veškeré přístavby zmizet,“ uvedla starostka Kateřina Horáková (Soutěsky – věc veřejná, věc neprodejná).

Dior pro vás za 450 korun. Malebné Hřensko zůstává tržnicí obří razii navzdory

Obchodníci směli obecní chodníky zabrat na základě dřívějšího povolení z roku 2004. Jeho platnost nedávno vypršela a radnice už další nevydala.

„Chceme Hřensko hezčí. Jezdí sem velké množství tuzemských a zahraničních turistů a první, co vidí, je nevzhledná tržnice. Přístavby zabírají chodníky, lidé tak musejí chodit po silnici, kde jezdí auta, což je nebezpečné. Problém by mohli mít i hasiči. Pod přístřešky zmizely dokonce i lampy veřejného osvětlení,“ konstatovala starostka.

Upozornila, že radnice nechce vietnamské obchodníky úplně vyhnat. „Ať tu jsou a prodávají, ale ať to vypadá líp. Mluvíme s nimi a vnímám, že i oni chtějí mít centrum hezčí, protože lidé se tu pak budou chtít víc zastavovat,“ řekla Horáková. Obec chce navíc v okolí kostela častěji pořádat kulturní akce.

Dosud zmizela asi desítka přístaveb, dalších několik na odstranění čeká. Radnice dala obchodníkům čas do konce roku. Pokud je neodstraní, úřad rázně zakročí. „Můžeme na naše pozemky třeba umístit betonové zátarasy nebo ulici uzavřít,“ upozornila starostka. Doufá ale, že takový restriktivní postup nebude nutný.

OBRAZEM: Edmundova soutěska se otevřela. Lidé čekali ve frontě, na Indy se nedostalo

Tomu ostatně napovídá i chování některých obchodníků. Když redaktorka se starostkou pár dní před Vánocemi ulicí procházela, někteří k ní přistoupili a doptávali se, kterou část přístavby musejí zbourat. „Do konce roku dáme pryč,“ slibovali. S novinářkou se nicméně bavit nechtěli.

Hřensko také pracuje na novém tržním řádu, který by prodej v obci reguloval. Stanovuje pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb mimo stálé provozovny, tedy například na ulici. Také řeší, kde, kdy, co a jak se může prodávat a za jakých podmínek. Nařízení by radnice chtěla vydat v příštím roce.

„Nevymýšlíme něco nového, chceme pravidla, která už jinde fungují. Bereme si inspiraci z jiných turisticky atraktivních měst, například z Českého Krumlova,“ dodala starostka.

