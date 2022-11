Nestabilní kameny a popadané stromy brání otevření hřenských soutěsek

„Dnes a denně bojuji, aby nás park pustil do soutěsek a mohli jsme je opravovat, ale zatím máme stopku, protože je to nebezpečné kvůli nestabilním kamenům a popadaným stromům. Pokud se v příštím roce soutěsky neotevřou, bude to velký úpadek turismu v této oblasti,“ řekl starosta obce Hřensko Zdeněk Pánek (Soutěsky–věc veřejná, věc neprodejná), která soutěsky provozuje.

Soutěsky, kterými ročně projede až 400 tisíc turistů, jsou uzavřené právě od ničivého letního požáru. Jednou z variant jejich znovuzpřístupnění příští rok na jaře je, že by lidé mohli do obou soutěsek dlouhými schody ve směru z Mezní Louky, které jsou však v prudkém svahu.

„To staří lidé, děti a maminky s kočárky nezvládnou. Navíc je schodiště poměrně úzké, tolik lidí se na něj nevejde, pošlapali by se a mohly by se zde stát i úrazy. Je to sice jedna z variant, ale já jsem zásadně proti,“ konstatoval Pánek.

Soutěsky v současnosti na turisty připravené nejsou, po požáru v parku totiž všude leží spadlé stromy a čeká se, až geologové řeknou, že svahy nad soutěskami jsou bezpečné.

„Je to zatím bohužel životu nebezpečné, popadané stromy zničily přístupové cesty. Neštěstí je, že nemáme nového ministra životního prostředí ani nového ředitele národního parku (ministryně Alena Hubáčková nedávno rezignovala a šéf parku Pavel Benda byl před několika týdny odvolán, pozn. red.). To nás potkalo v nejhorší dobu,“ posteskl si starosta.

Soutěsky patří k nejnavštěvovanějším místům v národním parku, stejně tak nedaleká Pravčická brána. V dohledné době by v jejich okolí mohl být vyřešen problém s nedostatkem veřejných toalet, s jejich vybudováním se pak počítá i na dalších turisticky exponovaných místech Českého Švýcarska. Dohodlo se na tom vedení Ústeckého kraje se starosty obcí a měst spjatých s parkem.

„Ústecký kraj připraví studii, kde by toalety mohly v celém parku vyrůst, protože po turistech některá místa vypadají hrozně,“ sdělil náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Záměr vítá Hřensko, které o zřízení toalet marně usiluje roky. „Zřejmě by mohly vyrůst u Tří pramenů, tedy na cestě z Hřenska k Pravčické bráně. Otázkou je však přívod vody. Fakt je, že když jde někdo do soutěsek kilometr a půl od Hřenska nebo Mezní Louky, právě až v Edmundově soutěsce je první toaleta,“ přiblížil Pánek.

„Bohužel my to neumíme vyřešit. Hovořil jsem o tom s hejtmanem Janem Schillerem (ANO) a ukazuje se, že kraj pomůže, aby park nebyl zdecimován odpadky kvůli chybějícím toaletám,“ dodal Pánek.

Kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko, který vypukl 24. července, nečekají na obnovení jen soutěsky. Momentálně se kácejí nebezpečné stromy podél cesty vedoucí od Tří pramenů na Pravčickou bránu.

Práce probíhají vždy od pondělí do čtvrtka a cesta je v těchto dnech turistům nepřístupná, otevřená je jen v pátek, v sobotu a v neděli. „Také jsme pod Pravčickou bránou udělali krátkou trasu kolem jednoho můstku, který je v havarijním stavu a hrozilo jeho zřícení,“ popsal Richard Nagel, který je dočasně pověřen vedením parku.

Stále je také uzavřena Gabrielina stezka z Mezní Louky k největší skalní bráně v Evropě kvůli riziku pádu stromů a skalních bloků. „Probíhají také bezpečnostní a protipožární těžby v okolí obcí a současně některá místa už zalesňujeme listnatými dřevinami, například v okolí Janova a Doubice,“ dodal Nagel.