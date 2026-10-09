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V Hřensku spadl za hotelem kus pískovce. Incident se obešel bez zranění

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  21:13

Hotel Praha v Hřensku | foto: Hotel Praha

V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou pracovníci Správy národního parku České Švýcarsko spolu s hřenskými hasiči, řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Pískovec spadl směrem k obecnímu parkovišti Pod Skálou. „Mezi bariérami vzniká průchod a tím část kamenů pronikla a dopadla až do prostoru parkoviště a obecní cesty,“ uvedl Salov.

Podrobnější prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů kamení udělají odborníci až za denního světla.

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