V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou pracovníci Správy národního parku České Švýcarsko spolu s hřenskými hasiči, řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov.
Pískovec spadl směrem k obecnímu parkovišti Pod Skálou. „Mezi bariérami vzniká průchod a tím část kamenů pronikla a dopadla až do prostoru parkoviště a obecní cesty,“ uvedl Salov.
Podrobnější prohlídku svahu a posouzení rizika dalších pádů kamení udělají odborníci až za denního světla.