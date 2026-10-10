Na místo v pátek vyrazila skalní četa Správy Národního parku České Švýcarsko spolu s dobrovolnými hasiči i hasiči Ústeckého kraje, policií a samosprávou obce Hřensko.
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„Práce na odstranění nebezpečných stavů probíhaly bezprostředně po události až do setmění a pokračovaly také v sobotu během dopoledních hodin,“ uvedl Salov s tím, že při zajišťovacích pracích odstranili bezprostředně nebezpečné části svahu a uvolněné kameny a stabilizovali i kmeny stromů do bezpečných poloh, aby se znovu nedaly do pohybu.
„V současné době již v místě nehrozí další pád uvolněných kamenů ani dřevní hmoty. Komunikace zůstává průjezdná i průchozí bez omezení,“ doplnil mluvčí národního parku. Část parkoviště však zůstala preventivně zavřená.
Kameny v Českém Švýcarsku padají pravidelně
Kameny se v pátek uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Bariéry se v Hřensku budovaly v letech 2014 a 2015. Správa parku je průběžně udržuje. Několik jich čeká na opravu po ničivém požáru v roce 2022.
„Není to ale tak, že by nefungovaly, pouze se opravou zvýší jejich únosnost,“ uvedl Salov. Pokud bariéra zachytí kámen, musí ho pracovníci parku rozebrat na malé kameny, které pak vyskládají do svahu. V Českém Švýcarsku padají pískovce poměrně pravidelně. V aktuálním případě pádu pomohlo podle zjištění skalní čety počasí, kdy se kámen uvolnil z pískovcového podloží při dešti.