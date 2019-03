Nejníže položený kostel v Česku prochází opravou, varhanám pomůže sbírka

„Bereme to jako velikou událost. Čtvrtého května 1890 totiž zpřístupnil rod Clary-Aldringenů jako majitel zdejšího panství soutěsky na říčce Kamenici, šlo o Edmundovu soutěsku,“ přiblížil starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

„Až o několik let později se lidé podívali i do Divoké soutěsky. Ke 4. květnu roku 2020 bychom proto rádi dokončili velkou rekonstrukci našeho kostela, který je kulturní památkou,“ doplnil Pánek.

V současné době finišuje oprava střechy, ještě letos pak přijde na řadu obnova vnější fasády a elektroinstalace.

„Renovace střechy vyjde zhruba na 2,66 milionu korun, 700 tisíc z toho jsme získali jako dotaci. Na obnovu fasády a elektroinstalace chceme rovněž získat finanční příspěvek,“ sdělil Pánek.

„Fasáda by měla stát 2,1 milionu korun, dotace by měla pokrýt necelou polovinu sumy. Nová elektroinstalace bude stát 158 tisíc, přičemž bychom rádi získali stotisícovou dotaci,“ dodal starosta .

Obec pak rovněž hledá dotaci na renovaci interiéru pozdně barokního jednolodního kostela a také ulití nového zvonu.

„V interiéru je potřeba udělat nové omítky, podlahy i lavice. S jeho vybavením nám navíc vypomůže litoměřická diecéze, které památka v minulosti patřila, než ji zdarma převedla na obec Hřensko,“ poznamenal starosta s tím, že díky novému zvonu by ve věži kostela byly zase dva.

„Jeden však byl za první světové války roztaven a tak tu dodneška máme pouze jeden,“ vysvětlil Pánek.

Celkem by rekonstrukce kostela svatého Jana Nepomuckého měla vyjít přibližně na pět milionů korun.

Opravě varhan pomůže veřejná sbírka

Samostatnou kapitolu pak tvoří plánovaná rozsáhlá oprava historických varhan.

„Odhad ceny je něco mezi 700 a 800 tisíci korunami. Ale bohužel se nám na to asi nepodaří získat dotaci nebo možná jen něco málo od ministerstva kultury. Rozhodli jsme se proto jít jinou cestou, a sice vyhlášením veřejné sbírky. Zřejmě to uděláme během letošního adventu,“ zmínil hřenský starosta.

Obec je už nyní dohodnutá na restaurování s varhanářem ze Šumperku. „Práce budou trvat zhruba tři čtvrtě roku, do května příštího roku by se to mělo stihnout,“ uvedl Pánek.

„Varhanář si nástroj odveze do své dílny, tam jej zrestauruje – doslova ho rozebere do posledního šroubečku – a pak ho zase doveze zpět do Hřenska. Peníze dostane zpětně, takže vyhlášení sbírky až o adventu by nemělo vadit, a pokud se nám nepodaří získat celou sumu, půjdeme do toho sami,“ doplnil Pánek.

Jako pomyslnou třešničku na dortu by rád starosta Pánek nechal v příštím roce opravený nejníže položený kostel v zemi nasvítit. „Je to taková moje vize. Chystá se k tomu projekt,“ předeslal starosta.