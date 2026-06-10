Více lidí i lodí. V Českém Švýcarsku po pauze znovu otevřou Edmundovu soutěsku

„Rádi bychom otevřeli příští týden. Nechceme ale ještě slibovat konkrétní den kvůli počasí. Informace budeme mít během víkendu,“ uvedla starostka Hřenska Kateřina Horáková s tím, že turistům doporučuje po celou sezonu sledovat oficiální webové stránky obce a její sociální sítě s nejaktuálnějšími informacemi.
Turisté nicméně musejí být i letos připraveni na do určité míry omezený režim. Do soutěsky budou vstupovat pouze organizované skupiny s průvodci, na každou skupinu budou dohlížet dva.
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Oproti loňskému roku, kdy soutěsku otevřeli poprvé od požáru v roce 2022, se zvýší maximální počet návštěvníků ve skupině z patnácti na pětadvacet. Novinkou bude také posílení lodní dopravy. Zatímco loni vozila návštěvníky pouze jedna loďka, letos by o víkendech měly být nasazeny dvě.
Provoz bude každý den záviset na aktuálním počasí a bezpečnostní situaci. Soutěska by měla být otevřena denně od 9 do 17 hodin.
Změní se také způsob prodeje vstupenek. Zatímco loni se prodávaly v informačním centru, letos budou k dostání přímo u vstupu do soutěsky. Obec zároveň připravuje spuštění online rezervačního systému. Základní vstupné bude stát 400 korun, dětské 200 korun. Při online nákupu by měli dospělí zaplatit 350 korun.
Návštěvníci Českého Švýcarska mohou využívat také Divokou soutěsku, která navazuje na Edmundovu soutěsku u Mezního můstku. Ta je v turistické sezoně otevřena denně a nabízí plavbu mezi pískovcovými stěnami kaňonu řeky Kamenice.
Divoká soutěska byla veřejnosti zpřístupněna již v roce 1898 a po požáru v roce 2022 se stala jednou z hlavních atrakcí oblasti v době, kdy Edmundova soutěska zůstávala uzavřená, protože byla jedním z nejproblematičtějších míst z hlediska bezpečnosti.
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19. července 2025
Oheň tehdy zasáhl rozsáhlé území a následně vznikly obavy o bezpečnost návštěvníků kvůli nestabilním skalním svahům a poškozeným stromům. První částečné otevření po požáru bylo možné loni v červenci, provoz byl však výrazně omezen. Hřensko nyní věří, že díky dokončeným zabezpečovacím pracím bude možné provoz rozšířit.
V uplynulých měsících pokračovala bezpečnostních opatření. Odborná firma Strix prováděla pravidelné monitoringy skalních masivů. Na konci loňské sezony bylo vytipováno pět míst, která vyžadovala další zabezpečení nebo sanaci.
„Správa Národního parku zajistila potřebná opatření a nyní máme potvrzeno, že jsou práce dokončeny a lokalita bude dále monitorována,“ vysvětlila Horáková.
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Podle mluvčího správy národního parku Tomáše Salova se řeší nejen geologická rizika, ale také stav vegetace na skalních svazích a protipovodňová opatření.
„Naše skalní četa se k vytipovaným objektům pravidelně vrací, měří je a sleduje jejich vývoj. Na jednom místě připravujeme také kontinuální monitoring pomocí automatických měřicích zařízení,“ uvedl Salov.
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5. ledna 2026