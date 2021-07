Parkoviště plná, lidé všude. Turisté zaplnili Hřensko spláchnuté povodní

Velká voda, která se v sobotu prohnala severem Čech, zasáhla i turisty vyhledávané Hřensko, které je výchozím bodem při výletech do soutěsek říčky Kamenice nebo na Pravčickou bránu. Podle počtu návštěvníků to dnes dopoledne ale nevypadalo, že by povodeň turisty od výletu odradila.