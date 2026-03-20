V Českém Švýcarsku opraví zábrany nad Hřenskem, požár mohl snížit jejich pevnost

Autor: ,
  14:25
Skalní zábrany nad Hřenskem poničené požárem v Českém Švýcarsku odborníci opraví. Odhad nákladů na práci v mimořádně náročném terénu je 40 milionů korun. Největší investicí v národním parku je letos projekt zaměřený na turisty, jehož součástí je vybudování návštěvnického centra v Mezní Louce nedaleko Hřenska.
Vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa národního parku...

Vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa národního parku České Švýcarsko plánuje opravit. (20. března 2026) | foto: ČTK

Zrezlé lano vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa...
Zrezlé lano vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa...
Vysokozátěžové bariéry na skalách nad hotelem Praha, které Správa národního...
Tiskový mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ukazuje...
33 fotografií

Požár v létě roku 2022 zasáhl přes 1000 hektarů v okolí Hřenska včetně míst, kde správa parku před tím instalovala bezpečnostní zábrany, což bylo finančně i technicky velmi náročné. Zábrany snižují rizika pádu kamenů na budovy, automobily i lidi. Měří kolem tří kilometrů a vinou se i nad silnicí nad údolím Kamenice a Labe ke státní hranici.

Před samotnou opravou zábran musela speciální firma odtěžit velké množství stromů zasažených požárem. „Likvidovaly se v extrémně složitém území, na bezpečné místo jsme je přesouvali vrtulníkem,“ uvedl ředitel správy parku Petr Kříž.

Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku

Náročné bylo také najít vhodný termín pro složitou práci, která se musí dělat mimo období hnízdění ptáků, hlavní turistickou sezonu a za vhodného počasí. Práce stály 16 milionů korun a správa parku je zaplatila z vlastního rozpočtu.

Letos přijde na řadu samotná údržba plotových dílů z trubek, mezi kterými je napnutá ocelová síť. Každý díl má vlastní bezpečnostní mechanismus. „Pokud taková konstrukce projde velkým žárem, nemusí být poškození na první pohled viditelné, ale uvnitř mohou nastat takové materiálové změny, které sníží pevnost lan nebo nosníků. Svou funkci plní nadále, ale nelze je již plně zatížit,“ popsal Kříž.

Nejrobustnější bariéry by měly zadržet 20 tun v pádu. „Díry jsme opravili během prací po požáru, teď je nutná kompletní revize,“ uvedl ředitel. S pojišťovnou správci řeší, zda náklady proplatí. Zatím budou čerpat peníze z rezervního fondu. Ten zřizují národní parky ze zákona, ukládají v něm peníze pro neočekávanou potřebu. Správa národního parku České Švýcarsko v něm má aktuálně 27 milionů korun.

Největší investicí správy v následujících třech letech je projekt České Švýcarsko moderně a udržitelně, jehož součástí je nové návštěvnické centrum v Mezní Louce, rozšíření zážitkového areálu Rysí stezka, rekonstrukce turistické spojnice z Mezní Louky do Mezné a údržba nejnavštěvovanějších turistických tras.

Projekt bude správa parku financovat z Programu švýcarsko-české spolupráce, který záměr podpoří více než 120 miliony korun. Dalších 13 milionů přidá správa ze svého rozpočtu.

Novinky pro turisty v Českém Švýcarsku. Národní park se v příštích letech změní

Návštěvníkům chtějí správci parku připravit atraktivní způsoby poznávání přírodních hodnot. „V hojně vyhledávané oblasti Hřenska projekt nabídne zajímavé turistické cíle mimo přírodovědně nejcennější místa národního parku, a věřím, že rozšíření nabídky pro návštěvníky přivítají i místní občané a podnikatelé,“ uvedl Kříž.

V Mezní Louce se opraví objekt ve vlastnictví správy parku, kde vznikne návštěvnické centrum a expozice, která bude věnována přírodě národního parku i obnově území zasaženého požárem.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Těšili se na DiCapria, měli smůlu. Za hvězdu natáčel v Úštěku střežený dvojník

Natáčení filmu What Happens at Night režiséra Martina Scorseseho v Úštěku na...

Papírový sníh, komparzisté v dobových kostýmech a neprodyšně uzavřený střed města. Malebné městečko Úštěk na Litoměřicku se stalo dějištěm natáčení filmu oscarového režiséra Martina Scorseseho s...

Berte, jinak pokračujeme. Za problémovou ubytovnu chce firma od obce 30 milionů

Problémová ubytovna v Drahomyšli na Lounsku (4. března 2026)

Koupili za šest milionů korun, teď chtějí po obci třicet. Návrh majitelů problémové ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde policie od minulého týdne vyšetřuje vraždu dvouletého dítěte, vyvolal mezi...

Největší energetický park v Česku prochází testem, ostrý provoz se blíží

V Modlanech na Teplicku vzniká největší solární park v zemi a největší...

V testovacím režimu už funguje největší energetický park v Česku, který za více než miliardu korun v Modlanech na Teplicku buduje společnost Katemo Group. Na začátek dubna se připravuje částečné...

OBRAZEM: Podívali jsme se do štoly pod zámkem Jezeří, najdete tu i minikrápníky

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského...

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského masivu nad lomem ČSA. Přístroje v podzemí pod stejnojmenným zámkem hlídaly pohyb hornin. S útlumem těžby uhlí se začalo...

OBRAZEM: Měnila soucit v čin. Se zakladatelkou Stonožky se loučil Eben i Plachetka

Pohřeb zakladatelky hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běly Gran Jensen v...

V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni se v úterý před polednem uskutečnila zádušní mše za zemřelou zakladatelku hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Bělu Gran Jensen. Mši vedl plzeňský biskup Tomáš...

V Českém Švýcarsku opraví zábrany nad Hřenskem, požár mohl snížit jejich pevnost

Vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa národního parku...

Skalní zábrany nad Hřenskem poničené požárem v Českém Švýcarsku odborníci opraví. Odhad nákladů na práci v mimořádně náročném terénu je 40 milionů korun. Největší investicí v národním parku je letos...

20. března 2026  14:25

Příští Dakar bez Kolocové? Buggyra projekt pozastavila kvůli nejasným pravidlům

Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.

Dakar 2027 a Buggyra? V kategorii automobilů pozastaveno! Česká stáj sice na nejslavnější rallye světa vyšle tradičně kamiony, ale je zatím ve hvězdách, zda opět pojede Aliyyah Kolocová. Tým se...

20. března 2026  10:50

Roudnice se rozšoupla. Lesopark za 55 milionů si ale naplno užijí až vnoučata

Takto má lesopark Na Kolečku v budoucnu vypadat.

Na okraji Roudnice nad Labem začalo budování nového lesoparku. Moderní multifunkční areál vznikne v lokalitě Na Kolečku a přirozeně propojí městskou část Podlusky s nejhustěji obydlenou oblastí...

20. března 2026  8:58

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Porodník při úmrtí dětí nepochybil, uznala nemocnice. Dál případ komentovat nebude

„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Gynekolog Petr Holba nebyl u tragických porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod...

19. března 2026  14:58

Nepustil bych je k zásuvce. Kriminalista líčí obří kauzu techniků bez zkoušek

Kriminalista rozkrývají obří kauzu techniků bez zkoušek

Kriminalisté pokračují v rozplétání kauzy, kdy mohli podle nich získat od Technické inspekce ČR (TIČR) osvědčení pro revizní techniky i lidé bez potřebných znalostí. V souvislosti s případem...

19. března 2026  14:22

Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách. Soud potrestal zanedbání chovu

Obžalovaný František Horn (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad...

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal starat se o...

19. března 2026  12:13,  aktualizováno  13:29

Muž v Lounech vyhrožoval úřednici politím kyselinou, zadržela ho policie

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ve středu dopoledne zasahovali v budově lounského úřadu práce, kde muž vyhrožoval úřednici politím kyselinou. Policie ho zadržela. Za vyhrožování s cílem působit na úřední osobu mu nyní...

18. března 2026  13:11,  aktualizováno  19. 3. 8:55

Pro děti i příznivce adrenalinu. Na Dymníku vzniknou stezky pro horská kola

Trail park na Dolní Moravě.

Radnice v Rumburku na Děčínsku chystá novinku pro sportovce. Na zdejším vrchu Dymník chce vybudovat nové cyklistické traily, tedy speciální přírodní stezky pro horská kola, které mohou být doplněny o...

19. března 2026  8:55

OBRAZEM: Měnila soucit v čin. Se zakladatelkou Stonožky se loučil Eben i Plachetka

Pohřeb zakladatelky hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běly Gran Jensen v...

V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni se v úterý před polednem uskutečnila zádušní mše za zemřelou zakladatelku hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Bělu Gran Jensen. Mši vedl plzeňský biskup Tomáš...

18. března 2026  16:53

OBRAZEM: Podívali jsme se do štoly pod zámkem Jezeří, najdete tu i minikrápníky

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského...

Štola Jezeří na Mostecku několik desetiletí sloužila k monitoringu horského masivu nad lomem ČSA. Přístroje v podzemí pod stejnojmenným zámkem hlídaly pohyb hornin. S útlumem těžby uhlí se začalo...

18. března 2026  15:46

Tragédie v areálu dolů na Chomutovsku. Po úrazu zemřel dělník, druhý je vážně zraněný

Záchranáři startují z ostravského heliportu na let do Karviné pro těžce...

Tragédie se stala ráno v areálu dolů v Tušimicích na Chomutovsku. Na následky úrazu tam zemřel dělník. Jeho kolegu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do nemocnice.

18. března 2026  9:40,  aktualizováno  11:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.