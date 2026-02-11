V tuto chvíli je podle úřadu poškozená část stabilizovaná. „Po spolupráci se statiky a odbornou firmou došlo k zajištění poškozeného místa tak, abychom v tomto zimním období maximálně snížili riziko dalšího poškozování majetku či zdraví obyvatel,“ uvedla mluvčí lounské radnice Pavla Kutlu.
Na statickém zajištění hradeb, aby se dál nehroutily, se podílela firma STRIX Inženýring. Poškozená část byla podepřena dřevěnými trámy s cílem ochránit nejcennější část opevnění, a to střílny. Tato firma má provést i následnou opravu. Podle odhadu se náklady pohybují kolem sedmi až osmi milionů korun.
Část hradeb se sesunula na začátku prosince, kameny z opevnění popadaly na pěší stezku. Radnice následně cestu uzavřela.
Díra ve hradbách se ale objevila už o několik měsíců dřív. Než ji stihlo město opravit, rozšířila se.
Rekonstrukci podle radnice komplikuje to, že jde o památku, a také fakt, že dotčené pozemky vlastní několik majitelů. „Ve věci opravy hradeb je potřeba spolupráce všech vlastníků dotčených pozemků a zajištění řádného a odborně způsobilého postupu,“ poznamenala mluvčí Kutlu.