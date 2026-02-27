Stylové ubytování na hradě. Most plánuje exkluzivní hotel v areálu Hněvína

Miroslava Strnadová
  8:49
Po nedávném otevření restaurace na hradě Hněvín plánuje město Most další etapu rekonstrukce tamního areálu. Jejím cílem je vybudování malého exkluzivního hotelu. Výše celkové investice či termín realizace však nejsou podle vedení magistrátu nyní známy.
Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu.

Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Hrad Hněvín.
Hvězdárna Dr. Antonína Bečváře na hradě Hněvín
Hvězdárna Dr. Antonína Bečváře na hradě Hněvín
Výhled z Hněvína na město Most
12 fotografií

Hrad Hněvín je nepřehlédnutelná dominanta města, která se tyčí na stejnojmenném vrchu. Stavba, kterou dnes lidé vidí, ale není původním středověkým hradem, ten byl zbořen v 17. století – jde o romantickou repliku z počátku 20. století. Jeho součástí je i malá hvězdárna. Hrad získalo město po roce 1989.

Do posledních úprav areálu se Most pustil už před několika lety. Kromě oprav rozpadajících se hradeb to byla rekonstrukce restaurace a jejího zázemí za několik milionů korun, která kvůli různým komplikacím trvala pět let. Otevřena byla loni v listopadu. Nyní Most zvažuje další vylepšení areálu, a to rekonstrukci ubytovacích prostor.

„Objekt typu hradu Hněvín si zaslouží péči města. Vlastnit rozpadlý hrad by byla ostuda,“ řekl k proměně areálu primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Po dvou letech láká hvězdárna na pozorování, pyšní se historickým dalekohledem

Zvažovaná druhá etapa rekonstrukce hradního areálu zahrnuje kromě modernizace čtyř stávajících pokojů a vybudování několika nových také obnovu dvou společenských sálů. Podle primátora má areál nabídnout stylové ubytování s důrazem na historickou atmosféru. „Půjde o vyšší standard ubytování, hotel butikového typu. Vzhledem k tomu, že jde o hrad, řešili jsme to i s architekty, aby to splňovalo důstojnost prostředí,“ zmínil Hrvol.

Zázemí by mohli využívat jak turisté, tak svatebčané, jelikož hrad je pro pořádání obřadů velmi oblíbeným místem.

Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu.
Hrad Hněvín.
Hvězdárna Dr. Antonína Bečváře na hradě Hněvín
Hvězdárna Dr. Antonína Bečváře na hradě Hněvín
12 fotografií

Kolik bude město vybudování nového hotelu stát, není zatím jasné. Městský rozpočet sice uvádí částku 36 milionů korun, podle primátora Hrvola jde však pouze o orientační odhad. „Skutečné náklady v tuto chvíli neznáme,“ vysvětlil s tím, že se aktuálně připravuje projektová dokumentace.

Přesnější cena by měla být známa po jejím dokončení v druhé polovině letošního roku. Následně rada města rozhodne, zda projekt spustí, nebo jej odloží. „Zatím není o ničem rozhodnuto,“ dodal Hrvol. Konečnou cenu pak určí až výsledek výběrového řízení na zhotovitele.

9. dubna 2024

Plán kritizují někteří opoziční zastupitelé. Například Jiří Nedvěd (Sdružení Mostečané Mostu) upozornil, že při investici 36 milionů korun bude její návratnost trvat stovky let. Město totiž areál hradu pronajímá soukromému provozovateli za pouhých 12,5 tisíce korun měsíčně. „Butikový hotel není veřejná služba, je to byznys a ten by měl dávat ekonomický smysl,“ prohlásil Nedvěd.

Vedení města však takovou kritiku odmítá. Nízké nájemné je podle primátora vykoupeno náročným provozem a údržbou památky. „Jen náklady na restauraci přesahují milion korun měsíčně. Vydělat takovou sumu ,na kopci’ v Mostě a ještě k tomu platit personál, energie a kompletní údržbu areálu včetně sekání trávy či úklidu veřejných toalet, je výzva,“ vysvětlil.

Na mostecký Hněvín vede nová ferrata, město plánuje upravit i jeskyni

Podle něho bylo cílem výběrového řízení na provozovatele restaurace najít stabilního partnera. „Chtěli jsme udržitelný projekt, ne někoho, kdo kvůli vysokému nájmu po pár měsících skončí,“ dodal.

Most vylepšuje i bezprostřední okolí hradu. V loňském roce na skalním masivu pod památkou vzniklo šest zajištěných lezeckých tras, které doplnily dříve vybudovanou ferratu. Přibyla tu také vyhlídka na nedaleké jezero se stylovým fotopointem.

V rámci zatraktivnění areálu se do budoucna zvažuje i výstavba lanovky k hradu. Vyřešilo by se tím tak problematické parkování, kapacita parkování na kopci je totiž malá.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Symbol války nevydržel v Ústí ani den. Maketu dronu někdo poničil i v Táboře

Iniciativa Dárek pro Putina rozmístila na sedmnácti náměstích v České republice...

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem někdo v sobotu poškodil maketu dronu, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Informovala o tom Kristýna Kvapilová z iniciativy Dárek pro Putina, která nechala...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Chovatele z Teplicka uštkl nejjedovatější had na světě, protijed přivezli z Austrálie

Hadí uštknutí ročně usmrtí až 50 tisíc lidí. Čím zabíjejí? Kobří jed způsobuje...

Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat na...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Matka s dcerou při hraní utýraly králíka, na atrakcích padl vyčerpáním

Rodina Vlastimila Suchého chová v Hrubčicích na Prostějovsku zakrslé králíky...

Podnětů na týrání zvířat v Ústeckém kraji v poslední době přibývá. Byly mezi nimi i smrt králíka na dětském hřišti či aktuálně ostře sledovaný případ kočky zavřené v sušičce na prádlo. Navíc roste...

Stylové ubytování na hradě. Most plánuje exkluzivní hotel v areálu Hněvína

Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu.

Po nedávném otevření restaurace na hradě Hněvín plánuje město Most další etapu rekonstrukce tamního areálu. Jejím cílem je vybudování malého exkluzivního hotelu. Výše celkové investice či termín...

27. února 2026  8:49

2008 extraliga, 2026 kraj. Co dál, Slovane? Růžička ho nespasil, Čaloun cítí bezmoc

Ústecký kouč Vladimír Růžička

Krajské město v krajské lize, to spojení trhá fanoušky ústeckého hokeje za uši a rve jim srdce. Zmar Slovanu vyvrcholil po středečním druholigovém fiasku 2:8 v Písku sestupem do nejnižší soutěže v...

26. února 2026  18:34

Obří krádež v Teplicích. Zloději rozebrali opravovaný dům, škoda je 22 milionů

Zloději ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z&#8239;topných...

Hodně neobvyklým případem krádeže se zabývají kriminalisté z Teplic. Čtveřice lidí v podstatě skoro úplně „vybílila“ rekonstruovaný pětipatrový dům v centru města. Škoda se vyšplhala na...

26. února 2026  12:35

Vystřílení univerzity student plánoval s AI, jeho duševní stav zkoumají psychiatři

Kampus univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) (27. června...

Ústečtí kriminalisté čekají na vypracování posudků na podezřelého dvaadvacetiletého muže, který údajně hrozil na začátku prosince střelbou na Univerzitě J .E. Purkyně v Ústí nad Labem. Podezřelý je z...

26. února 2026  10:39

Lesníci zpřístupní lidem oboru u Jirkova. Současný stav je neudržitelný, říkají

Obora Červený Hrádek u Jirkova. Lesníci ji zruší.

Dlouhé roky je část lesa u zámku Červený Hrádek u Jirkova na Chomutovsku oplocena a lidé sem nemohou volně vstupovat, kdykoliv chtějí. Teď lesníci oboru ruší. Ploty do konce března zmizí a les bude...

26. února 2026  8:51

Těžba skončila, teď jde o stamiliony. Obce kolem lomu ČSA čekají na peníze na rozvoj

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Uhlí v obřím lomu ČSA pod zámkem Jezeří na Mostecku nyní zaplavuje voda. Skončila zde těžba, která tu začala v devatenáctém století. Na scénu přichází klíčová otázka: jak znovu nastartovat život na...

26. února 2026  8:09

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Kolegyně stále trápí psychika, říká starosta Chřibské. Chystá neprůstřelná skla

Zastupitelé Chřibské hlasují při prvním zasedání zastupitelstva po lednové...

V Chřibské na Děčínsku se poprvé od lednové střelby konalo zasedání zastupitelstva. Jeho členové jednomyslně podpořili návrh, aby prezident republiky udělil státní vyznamenání Liboru Cicvárkovi,...

25. února 2026  17:15

Starší byty zdražují nejrychleji. Nejvíce v Ostravě a Ústí nad Labem, ukazují data

Pohodlnější výhled na přehradu Mšeno a Jizerské hory si mohou nově užívat lidé...

Starší a nové byty zdražily loni podle dat České bankovní asociace o dvanáct procent. Rychleji rostly ceny bytů ve starších domech, které tak doháněly ceníky novostaveb. Například čtvereční metr v...

25. února 2026  13:38

Vedení Loun odmítlo vyvěsit vlajku Ukrajiny, opozice ji přinesla před radnici

Ukrajinskou vlajku přinesla ke vchodu radnice v Lounech (zleva) opoziční...

V den čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině zavlála před radnicí v Lounech ukrajinská vlajka. Protože vedení města ignorovalo výzvy k jejímu vyvěšení přímo na budovu, přinesla ji ke vchodu...

25. února 2026  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Piráti v ohrožení. Majitel: Kontumaci už neřešíme, viníci se potrestali sami

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Vstali jako fénix z popela, ale teď jim hoří křídla. Hokejoví Piráti z Chomutova mají i kvůli administrativní chybě a kontumaci na kahánku a hrozí jim, že zacouvají zpátky do druhé ligy.

25. února 2026  10:34

V Litoměřicích přibudou parkovací místa, některá z nich budou placená

Na ploše mezi kolejemi a kontejnery v Husově ulici město už loni vybudovalo...

Nedostatek parkovacích míst dohání řidiče v Litoměřicích k zoufalství, někdy projíždějí ulicemi dlouhé minuty a hledají jakékoli volné místo, kde by mohli nechat svůj vůz. Pomoci by jim mohla dvě...

25. února 2026  7:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.