Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V chomutovské kauze stíhají i bývalého zastupitele a majitele hokejového klubu

Autor: ,
  17:53
V kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO), která se týká ovlivňování veřejných zakázek, jsou mezi nově stíhanými bývalý zastupitel Chomutova za ANO Petr Kaiser a majitel chomutovského hokejového klubu Jiří Sochor. Napsal to ve středu server Seznam Zprávy, kterému Kaiser i Sochor své obvinění potvrdili. O šesti nově stíhaných lidech a třech firmách v pondělí informovala Česká televize (ČT).
Fotogalerie4

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v Povrlech, hlavní zápas Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Jiří Sochor šéf Pirátů. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Všichni nově obvinění jsou stíháni pro trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, a to jako účastníci veřejných soutěží, pro jejichž manipulaci jsou již stíháni ostatní obvinění v této věci,“ uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Celkem tak trestnímu stíhání čelí 20 lidí a osm firem, dva obvinění podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu.

Podle žalobce obvinění manipulovali zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

„Právní zástupce to řeší a řekl, že se k tomu zatím nemám vyjadřovat,“ citují Seznam Zprávy Sochora. Je mimo jiné členem představenstva stavební firmy Strix Chomutov, jež dostávala od města vedeného hnutím ANO veřejné zakázky, píše web.

Kauza chomutovského exprimátora bobtná, policie obvinila další lidi a firmy

Kaiser uvedl, že proti obvinění podal stížnost. Své obvinění v kauze potvrdili také dva zaměstnanci ze stavebních firem Rocknet a Swietelsky stavební, píše server.

Spolu s Hrabáčem policie už dříve obvinila také někdejšího ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera, exředitele chomutovské městské policie Tomáše Doudu či bývalého jednatele jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra.

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

Podle žalobce podezřelí nebo firmy ve snaze zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody.

Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení.

Chomutovská korupční kauza vypukla po zásahu policie v srpnu 2024. Hrabáč byl v té době lídrem kandidátky ANO pro krajské volby, hnutí ho ale z kandidátky vyškrtlo a vyloučilo ze strany.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko (3. května 2026)

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště...

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasaženou plochu o velikosti 100 hektarů se...

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich dopoledne bylo ještě kolem 370, odpoledne některé...

Česko požádalo kvůli požáru v Českém Švýcarsku o pomoc EU

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

V souvislosti s požárem v národním parku České Švýcarsko aktivovala Česká republika mechanismus civilní ochrany EU. Potvrdila to mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Opatření slouží k zajištění...

V chomutovské kauze stíhají i bývalého zastupitele a majitele hokejového klubu

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO), která se týká ovlivňování veřejných zakázek, jsou mezi nově stíhanými bývalý zastupitel Chomutova za ANO Petr Kaiser a majitel...

6. května 2026  17:53

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich dopoledne bylo ještě kolem 370, odpoledne některé...

6. května 2026  8:05,  aktualizováno  16:26

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

Snímek z počátku letošního dubna. Jeden z tehdy vyfocených čápů na hnízdě v...

Tragický konec potkal jednoho z čápů bílých, kteří se před několika týdny usadili na hnízdě v Otvicích na Chomutovsku. Chráněného ptáka někdo smrtelně zranil střelnou zbraní. Obec se nyní obrací na...

6. května 2026  16:05

Tehdy a teď. Hasiči porovnali zásahy v Českém Švýcarsku. Co všechno je jinak?

Premium
Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko (3. května 2026)

Hasiči se už několik dní snaží zcela zlikvidovat požár v Českém Švýcarsku. Oheň zasáhl sto hektarů, tedy desetkrát méně než v roce 2022. Tehdy v národním parku zápolili s ničivým živlem celé tři...

6. května 2026  15:54

Autodrom Most mění vlastníka. Okruh koupil otec českého závodníka ve formulích

Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint.

Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka,...

6. května 2026  15:34

Kárání za přípravu spisu i genetické testy. Soud rozplétá nelegální prodej psů

Agresivní americký bully

Okresní soud v Teplicích projednává kauzu údajně nelegálního prodeje štěňat. Podle kriminalistů Michaela V. lhala, že provozuje řádnou chovnou stanici, a podvedla tak dvě desítky kupujících, kteří se...

6. května 2026  14:48

„Jak vznikl požár? Máme indicie.“ Do Českého Švýcarska se sjeli policisté

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl...

6. května 2026  12:54

Třesk v hokejovém Litvínově, končí generální ředitel Hynek i manažer Vrábel

Pavel Hynek, generální ředitel hokejové Vervy Litvínov.

Hokejový Litvínov půjde podle očekávání do příští extraligové sezony s novým generálním ředitelem, k poslednímu květnu v klubu končí po šesti sezonách Pavel Hynek. Loučí se i sportovní manažer Tomáš...

6. května 2026  10:54

Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty

Ústecký Tomáš Vyoral útočí na koš Opavy.

Mysleli na medaili, ale teď budou basketbalisté Slunety odvracet rychlý konec sezony. Ve čtvrtfinále play off ztrácejí s Opavou 1:3 na zápasy a v domácí hale budou ve středu čelit mečbolu soupeře....

6. května 2026  7:46

Rána pod pás. Obce zaskočil plán rychlejší stavby větrníků, mají být i u Řípu

Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

Ve třech oblastech Ústeckého kraje má být v budoucnu snazší postavit větrné elektrárny. Počítá s tím návrh na vymezení akceleračních zón, který představilo ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o...

6. května 2026  6:17

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ze sta hektarů už jen pět. Dohašení požáru v Českém Švýcarsku bude bez letadel

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Hasičům se podařilo snížit plochu požářiště v národním parku České Švýcarsko z původních více než 100 hektarů na pět hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v...

5. května 2026  8:26,  aktualizováno  23:50

Nymburští rozebrali Ostravu třetí stovkou, v semifinále jsou i Pardubice. Brno se drží

František Rylich, David Böhm a Jaquan Lawrence (zleva) slaví nymburský koš.

Nymburští basketbalisté vyhráli 116:70 v Ostravě a po vítězství 4:0 na zápasy postoupili v ligovém play off do semifinále. Stejným poměrem ukončily sérii také Pardubice, které uspěly 79:71 v Písku....

5. května 2026  19:34,  aktualizováno  22:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.