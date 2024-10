Češi hojně prodávají nasbírané houby. Musíte mít zkoušky, upozorňuje inspekce

„Prodám čerstvé houby, jsou tam bedly vysoké, klouzci, kozáci, křemenáči, nabídněte cenu,“ je jen jedna z mnoha nabídek na sociálních sítích. „Prodám košík hub, 4 kg, dnes – 28. 10. nasbírané u Šluknova,“ zní další.

A někteří houbaři začali nabízet kromě čerstvých i sušené. „Prodám letošní sušené houby. 160 korun za 100 g. Hřib smrkový, hřib hnědý. Možnost i čerstvé houby – hřib hnědý, lakovka ametystová, václavky a jiné,“ píše další.

Prodávat houby nejen na sociálních sítích, ale i na okraji silnic nemůže každý. Přitom se to poměrně často děje třeba u nádraží v Dubí na Teplicku, kde prodejci hub postávají, nebo na tržnici. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se prodej volně rostoucích hub řídí jasnými pravidly.

„Prodejce musí být držitelem platného osvědčení o zkoušce ze znalosti hub, která prokazuje jeho odbornou způsobilost,“ popisuje Marek Bartík z tiskového oddělení SZPI. „Osvědčení vydávají na základě testů příslušné krajské hygienické stanice,“ dodává Bartík s tím, že kdo osvědčení nemá, neměl by houby vůbec k prodeji nabízet. Zákaz prodeje bez osvědčení se vztahuje i na houby sušené, mražené nebo tepelně upravené.

Než uchazeč osvědčení získá, musí v testech prokázat, že se v houbách vyzná. „Test se skládá ze dvou částí, z písemné a praktické,“ uvedla Karin Straková s Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. „Pokud uspěje v písemné části, následuje praktická část, kde musí poznávat jednotlivé druhy hub. Snažíme se o to, abychom měli ke zkoušce nasbírané čerstvé houby,“ poznamenala Straková s tím, že za získání osvědčení uchazeč zaplatí 500 korun.

Vydané osvědčení platí u lidí do 60 let po dobu deseti let od data vydání, u lidí do 65 let je platnost pět let a u starších pak pouze dva roky. Jak uvedla Karin Straková, houbařů, kteří chtějí získat osvědčení, je každoročně jenom pár. „Pořádáme zkoušky pro uchazeče s trvalým pobytem v našem kraji, ale může se stát, že přijmeme i uchazeče z jiného kraje,“ sdělila.

Prodejce, který osvědčení má, se musí při prodeji řídit dalšími nařízeními. Nabízené houby musí být nasucho očištěné, plodnice nesmí být přestárlé, nadměrně vlhké nebo plesnivé. „Houby musí být rozděleny maximálně jedním řezem, aby zůstalo zachování klobouku s nohou,“ poznamenal Marek Bartík s tím, že maximálně pět procent nabízených hub může být poškozeno. „Za poškozené se považují ty houby, kterým chybí více než čtvrtina klobouku nebo v nichž se vyskytují škůdci,“ doplnil Bartík.

Na dodržování platných nařízení pro prodej hub se v posledních týdnech zaměřují inspektoři stále častěji. Kromě kontrol prodejců u silnic také někdy objednají houby anonymně na sociálních sítích. V případě pochybení mohou kontroloři udělit prodejci pokutu ve výši desetitisíců korun.

Sankce hrozí také houbařům, kteří si z lesa nosí nejen houby, ale i další plody v množství větším, než dokážou sami spotřebovat. „Sbírat houby pro vlastní potřebu mohou lidé jak v soukromých, tak státních lesích. Pokud ale člověk nasbírá plody na území lesa, který mu nepatří, neměl by je podle zákona dále prodávat,“ upozornil Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

V severních Čechách „profesionální houbaři“ o povolení ke sběru neusilují. „V lesích, které spravujeme, žádné povolení ke sběru hub za účelem dalšího prodeje nevystavujeme. Nikdo o ně totiž neprojevil zájem,“ říká ředitel oblastního ředitelství Lesy ČR severní Čechy Václav Bašta. S nelegálními prodejci hub zkušenost nemá, a v lese se navíc nepozná, kdo zákon porušuje. „Když v lese najdeme houbaře, nejsme mu schopni prokázat, zda houby využije pro vlastní spotřebu, nebo následný prodej,“ dodává.

S nelegálními prodejci hub nezatočí ani soukromí majitelé lesů. „V lese sice nelze poznat kdo sbírá houby pro vlastní spotřebu a kdo k prodeji, ale samozřejmě je vidět prodejce hub u silnice I. třídy. Jejich kontrola však nespadá do kompetence lesní stráže ani vlastníka lesa,“ doplňuje ředitel městských lesů Chomutov Petr Markes.

Jaké množství hub si mohou lidé z lesa odnést, není u nás zákonem vymezeno. Žádný stanovený limit pro sběrače hub nemá ani sousední Slovensko. V Rakousku lze houby sbírat pouze od 7 do 9 hodin, maximální množství jsou dva kilogramy.

V Německu se smí houby sbírat jen pro vlastní potřebu, limit se obvykle v jednotlivých spolkových zemích pohybuje mezi půl až dvěma kilogramy. Pro sběr v chráněných krajinných oblastech platí úplný zákaz.