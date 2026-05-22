Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ukrajinky a pak už nikdo. Kdysi luxusní hotel osiřel, majitel řeší budoucnost

Autor:
  7:11
Hotel Vladimir v Ústí nad Labem je příkladem zajímavé architektury 80. let 20. století. Kdysi luxusní hotel zůstává už téměř rok prázdný. Společnost CPI, jeho vlastník, nicméně ujišťuje, že plány na proměnu chystá. Objekt prý neskončí jako vybydlený prostor. Spekuluje se o bytech.

Posledními obyvateli hotelu byli ukrajinští uprchlíci, CPI jim prostory nabídla těsně po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Matky s dětmi ale Vladimír opustily loni a od té doby zůstává budova bez využití.

„Budoucnost bývalého hotelu je spojena s nutností rozsáhlé investice a modernizace celého objektu. U podobných nemovitostí je potřeba důkladně posoudit technické, ekonomické i urbanistické souvislosti, které mají zásadní vliv na jejich další směřování,“ uvedl mluvčí společnosti CPI Byty Jakub Velen.

Hotel Vladimir v Ústí nad Labem (květen 2026)
Hotel Vladimir v Ústí nad Labem (květen 2026)
Hotel Vladimir v Ústí nad Labem (květen 2026)
Hotel Vladimir v Ústí nad Labem (květen 2026)
12 fotografií

Firma podle mluvčího stále prověřuje možné varianty dalšího využití. „Tak aby výsledné řešení dávalo dlouhodobý smysl jak z pohledu lokality, tak samotného objektu. Jakmile bude o dalším směřování jasno, budeme o dalších plánech informovat,“ doplnil Velen.

O budoucnosti hotelu jedná s vlastníkem i vedení města. Náměstek primátora Michal Mohr (SPD) řekl, že město zatím stále čeká na výsledky připravované studie.

„Někdy před tři čtvrtě rokem mě informovali, že budou připravovat projektovku, jestli by se z toho případně dala udělat i jiná budova než hotel. Například byty. Měli si zjistit, jak by to vycházelo finančně, jestli by to unesla statika a podobně,“ popsal Mohr. „V tu chvíli, kdy to budou mít hotové, nás s tím slíbili obeznámit,“ dodal.

Mohr zmínil jednu z variant, o níž se v Ústí v souvislosti s CPI spekuluje. Firma vlastní ve městě a okolí řadu bytů, v byty by mohla proměnit i bývalý hotel. Právě dostupného bydlení je v Ústí nad Labem i v celém regionu dlouhodobě nedostatek.

Kdy se vrátíme za tátou? V ústeckém hotelu má azyl 200 žen a dětí z Volyně

„Vladimir je specifický v tom, že je postavený jinak než všechny budovy okolo. Má dole ‚stonek‘, na něm stojí budova a velký prostor zabírají chodby. Není to klasická stavba jako ostatní v Ústí. V té době to bylo moderní, ale teď je problém vymyslet, jak by se to dalo předělat,“ vysvětlil Mohr.

Na složitost případné přeměny upozorňuje i architekt a zastupitel Jan Hrouda. „Byly tam malé hotelové pokoje a nakolik se dají předělat na byty, bůhví,“ sdělil.

Podle něj navíc velkou část přízemí tvoří rozsáhlé společné prostory, jejichž nové využití by mohlo být ekonomicky velmi náročné.

Hotel Vladimir byl dokončen v roce 1986 na místě původní zástavby v tehdejší Fučíkově ulici. Stavba podle návrhu architektů Rudolfa Bergra a Zdeňka Havlíka trvala tři roky a hotel nese jméno někdejšího partnerského sovětského města. Po otevření nabízel téměř dvě stovky lůžek a patřil mezi nejvýznamnější ubytovací zařízení v regionu.

Interiér byl vyzdoben uměleckými díly, například od ústeckého řezbáře Františka Čumpelíka. Projekt hotelu zahrnoval i vyhlídkovou kavárnu v osmém patře pro 70 návštěvníků a salonek Vladimir. Před budovou se nachází bronzová socha ženy vítající sovětské tanky, jejímž autorem Václav Kyselka.

V novodobé historii objekt provozovala společnost I.B.S. V roce 2017 hotel převzala CPI Property Group, která už ve městě vlastnila modernější hotel Clarion. Postupně začal Vladimir ztrácet význam, později jeho provoz výrazně zasáhla covidová pandemie.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Čínské vlaječky v Mostě. Superbiky zlákaly i moderátorku fotbalu

Mistrovství světa superbiků v Mostě 2026. Umbrella girl na startovním roštu.

Už pošesté v Mostě závodily superbiky o body do seriálu mistrovství světa – a pořád je na co se dívat. O víkendu prestižní podnik navštívilo 54 tisíc fanoušků, mezi nimi český prezident Petr Pavel,...

Tyran ze Siřemi dostal 15 let vězení. Je to nebezpečný sadista, míní znalci

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Deset a půl roku vězení uložil ústecký krajský soud Karlu Novákovi za věznění a brutální znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku. Za další dvě znásilnění, která byla také součástí obžaloby, mu...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Premium
Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král.

Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy...

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

Ukrajinky a pak už nikdo. Kdysi luxusní hotel osiřel, majitel řeší budoucnost

Hotel Vladimir v Ústí nad Labem (květen 2026)

Hotel Vladimir v Ústí nad Labem je příkladem zajímavé architektury 80. let 20. století. Kdysi luxusní hotel zůstává už téměř rok prázdný. Společnost CPI, jeho vlastník, nicméně ujišťuje, že plány na...

22. května 2026  7:11

Tyran ze Siřemi dostal 15 let vězení. Je to nebezpečný sadista, míní znalci

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Deset a půl roku vězení uložil ústecký krajský soud Karlu Novákovi za věznění a brutální znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku. Za další dvě znásilnění, která byla také součástí obžaloby, mu...

21. května 2026,  aktualizováno  13:47

Velká tchajwanská investice v Ústeckém kraji, vznikne moderní sklad chemikálií

Ilustrační snímek

Tchajwanská společnost i-TRANS Global připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro polovodičové chemikálie. Jednatel české pobočky Gary Čchiu řekl, že zpočátku plánuje investovat...

21. května 2026  12:04

Reichel: Já a trenér? Nemůžu říct. Kašovi snad v Litvínově dohrají kariéry

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Pod patronátem patriota Roberta Reichela odpálili litvínovští hokejisté přípravu na novou extraligovou sezonu. Bude hlavním trenérem? Co posily? V klubu panuje informační vakuum, neboť ho od...

21. května 2026  8:13

Ústí a další tři kluby nedostaly licenci na 2. ligu. Chrudim by hrála v Chomutově

Fotbalový školní zápas druhé ligy dorostu U19 Viagem Ústí nad Labem - FK...

Ústecký fotbal bez druholigové licence? Štika soutěže ji na první pokus od licenční komise Fotbalové asociace ČR nedostala, ale majitel klubu Přemysl Kubáň nemá strach, že by ji jeho Viagem...

20. května 2026  14:26,  aktualizováno  20:33

Vytáhni mu ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se chtěl udusit v autě

Vytáhni ten plyn! Policisté zachránili život muži, který se pokusil zabít

Mimořádný postřeh policisty z Děčínska zachránil lidský život. Cestou do ranní služby si v lese všiml podezřele zaparkovaného auta. Když o hodinu později dorazilo hlášení o pohřešovaném muži, který...

20. května 2026  13:56

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

Premium
Fotbalista Teplic Matouš Trmal a jeho manželka, herečka Anastasia Trmal.

Soužití herečky a fotbalisty, tedy Anastasie a Matouše Trmalových, je plné humorných příběhů. Třeba když se sehraná dvojka špičkuje při líčení, jak ona zvědavě koukala, jestli on kouká na její...

20. května 2026

O Marcolina stojí velcí hráči. A Vaclík? Jen spekulace, tvrdí ústecký Dobiáš

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Ústí slaví výhru,...

Chystá se rekordní ústecký přestup. Ne jen v řádu jednotek milionů korun. O objev Alana do Marcolina, útočníka z Gabonu, se nejspíš uchází i nejlepší české kluby. A další bombu by mohl druholigový...

20. května 2026  8:34

Místo sovětského vojáka by návštěvníky litoměřického parku mohla vítat socha snílka

Vítězem soutěže se stal sochař Štěpán Beránek se svým návrhem pojmenovaným Na...

Soutěž na novou podobu vstupu do litoměřických Jiráskových sadů, kde dříve stával pomník Čest a sláva Sovětské armádě, má vítěze. Stal se jím sochař Štěpán Beránek s návrhem Na okraji snu, jehož...

20. května 2026  7:07

Milionová škoda, 70 podvedených. Policie stíhá prodejce falešných lístků na fotbal

ilustrační snímek

Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání....

19. května 2026  11:11

Bar, Hrnčířská 64, Ústí nad Labem
Bar, Hrnčířská 64, Ústí nad Labem

Hrnčířská, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
9 021 Kč/měsíc

Více z nabídky 6 273 nemovitostí

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

19. května 2026  9:17

OBRAZEM: Litvínov je jako po bombardování. Stavbu trati ovlivnilo i mraveniště

Modernizace tramvajové trati v Litvínově. (květen 2026)

Část centra Litvínova aktuálně vypadá, když to řekneme lehce nadneseně, jako po válečném náletu. Ve městě před několika týdny odstartovala akce za stovky milionů – modernizace tramvajové trati. Zatím...

19. května 2026  6:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.