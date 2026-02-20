Litoměřice koupí část hotelu v centru, získají čtyři pokoje i průchod k divadlu

Pavel Křivohlavý
  7:12
Část léta neprodejného bývalého hotelu Salva Guarda v centru Litoměřic odkoupí město. Za 16 milionů korun tak do svého vlastnictví získá část prostorů Divadla Karla Hynka Máchy včetně průchodu k jeho hlavnímu vchodu, které k bývalému hotelu náležejí. Dále také menší samostatnou nemovitost s nebytovými prostory v přízemí a čtyřmi pokoji hotelového typu v patře.

„Část prostor divadla a přístupový průchod si město od 90. let pouze pronajímalo. Roční nájemné v současnosti činilo přibližně 60 tisíc korun. Odkupem nemovitosti město získá tyto klíčové prostory do svého vlastnictví,“ vysvětluje litoměřická mluvčí Michaela Rozsypalová.

Litoměřice koupí část bývalého hotelu Salva Guarda v centru. Získají tím i některé prostory divadla. (únor 2026)
Litoměřice koupí část bývalého hotelu Salva Guarda v centru. Získají tím i některé prostory divadla. (únor 2026)
Litoměřice koupí část bývalého hotelu Salva Guarda v centru. Získají tím i některé prostory divadla. (únor 2026)
Litoměřice koupí část bývalého hotelu Salva Guarda v centru. Získají tím i některé prostory divadla. (únor 2026)
6 fotografií

Společnost Praguenest, která bývalý hotel Salva Guarda vlastní, se jej nejprve za 80 milionů korun snažila prodat jako celek. Protože se nepodařilo najít vhodného kupce, společnost se rozhodla objekt rozdělit na tři části a prodávat je samostatně. Právě tato možnost vedla k rozhodnutí zastupitelů, že prostory zakoupí.

„Dosud jsme měli štěstí, že majitelé dodržovali smluvní podmínky a nijak neomezovali průchod k divadlu. Do budoucna však neexistovala žádná záruka, že by případný nový vlastník postupoval stejně. Hrozilo by například výrazné zvýšení nájmu nebo dokonce omezení průchodu a využívání části divadla,“ vysvětlil místostarosta Jiří Adámek (ANO).

Podle Adámka se městu podařilo vyjednat snížení původně požadované ceny o 1,25 milionu korun. Kupní smlouva bude navíc koncipována tak, aby k samotnému prodeji došlo až poté, co stavební úřad povolí rozdělení budovy. Kupovaná část tak bude zcela samostatnou nemovitostí.

Se zakoupením nemovitosti však někteří zastupitelé nesouhlasí. Například Lukas Wünsch (Severočeši) svůj nesouhlas glosoval slovy: „Když se chci napít piva, nekoupím si celý pivovar. Koupit si průchod za 16 milionů je vysoký komfort.“

Podle většiny zastupitelů ale zakoupené prostory nabídnou městu zajímavé možnosti využití. Hotelové pokoje mohou pomoci řešit nedostatek ubytovacích kapacit například pro kulturní a sportovní organizace či hosty města. „Přízemní nebytové prostory jsou zase vhodné pro pořádání výstav nebo dalších společenských akcí. Zásadním přínosem je také zajištění bezproblémového průchodu do divadla a stabilního zachování jeho provozu,“ popisuje Rozsypalová.

Nové kašny i výhledy. Litoměřický Dómský pahorek čeká proměna za miliony

Jednu třetinu bývalého hotelu, ve které jsou bytové jednotky, už vlastník prodal. Zbývající část nemovitosti s hotelovým provozem a rozlohou 1 913 metrů čtverečních stále zůstává v nabídce k prodeji.

Raně renesanční budova zvaná Dům U Černého orla, která je dnes spíše známa jako Hotel Salva Guarda, je někdy považována za jedno z prvních hotelových zařízení ve střední Evropě. Dům na litoměřickém Mírovém náměstí byl ve 14. století založen jako gotická stavba, která byla mezi roky 1560 a 1564 renesančně přestavěna italským architektem Ambroggiem Ballim.

V roce 1628 císař Ferdinand II. osvobodil dům od daní a nechal ho zapsat do zemských desek. V roce 1650 mu císař Ferdinand III. udělil výsadu rytířského sídla s označením Salva Guarda (latinský výraz znamenající „bezpečná stráž“ nebo „ochrana“, pozn. red.), které mělo dům chránit před případným válečným plundrováním. Od té doby byl dům zván Králův hrádek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Zdevastovaný blok F1 na litvínovském sídlišti Janov (duben 2025)

Je to unikátní projekt, který má za cíl rozhýbat situaci ohledně roky prázdných a zdevastovaných paneláků na litvínovském sídlišti Janov a případně by mohl ukázat cestu i dalším městům. Radnice ho...

Dětský domov v rozkladu. Svěřenci utíkají denně, vrací se opilí. Policie řeší výtržnosti

Premium
Problémový domov. Dětský domov v Žatci v Ústeckém kraji je největším zařízením...

Útěky z domova, absence ve škole, vulgární pokřikování po místních a po turistech, ale i výtržnosti, nebo dokonce podezření na poskytování sexu za peníze. Tak v posledních měsících vypadá život dětí...

A já musel k soudu. Umělce zarážejí malby na trafostanicích, sám s nimi narazil

Trafostanice ve Štursově ulici v Litoměřicích.

Barevné malby na trafostanicích a dalších objektech společnosti ČEZ Distribuce v posledních měsících mění vzhled severočeských měst. Většinou sklízí pozitivní ohlasy veřejnosti. Nová iniciativa ale...

Temná realita ráje. Šluknovsko si podmaňují drogy, vyrábí vyšinuté agresory

Premium
Terénní pracovnice Veronika Matulová (vpravo) a Pavlína Hornychová (White LIGHT...

Krajina Šluknovského výběžku vypadá jako z pohlednice. Hluboké lesy, pískovcové skály, podstávkové domy… Krásné místo pro život, může se zdát. V téhle kulise se ale odehrává mnohem temnější realita....

Roztočili kočku v sušičce a pak ji předhodili psovi. Policie mladíky obvinila

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Policie obvinila dva mladíky z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky a její mrtvé tělo pak předhodili psovi. Své otřesné počínání si navíc natáčeli. Dospělému z dvojice hrozí až tři roky...

Matka s dcerou při hraní utýraly králíka, na atrakcích padl vyčerpáním

Rodina Vlastimila Suchého chová v Hrubčicích na Prostějovsku zakrslé králíky...

Podnětů na týrání zvířat v Ústeckém kraji v poslední době přibývá. Byly mezi nimi i smrt králíka na dětském hřišti či aktuálně ostře sledovaný případ kočky zavřené v sušičce na prádlo. Navíc roste...

19. února 2026  15:38

Proboha, kde jsou trenky?! Ústí si je půjčilo od Opavy a pak ji v nich porazilo

Stejný sponzor? Nikoli. Ústečtí basketbalisté (v modrém) nastoupili v Opavě ve...

Něco tady neladí! Módní policie by si na ústeckých basketbalistech smlsla, ale vypůjčené trenky od soupeře jim přinesly štěstí. Středeční ligovou bitvu v Opavě v nich totiž vyhráli 88:81, svoje...

19. února 2026  10:11

Petr: Připadal jsem si jako v Masterchefovi. Reichel v kritické situaci pomůže

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Nechce, aby to vyznělo jako berlička, ale když se kouč Jakub Petr ohlíží za příčinami pádu hokejového Litvínova do baráže o extraligu, často zmiňuje chatrné zdraví týmu. Někdy se cítil jako v...

19. února 2026  9:36

Stopka pro chudé, kritizují dětské organizace plánované škrty. Jde o desítky milionů

Dětský prázdninový tábor

Organizace pracující s mládeží mají strach, že jim škrty znemožní práci s dětmi, které pocházejí z rodin s nízkými příjmy. Vládou navrhované snížení zhruba třistamilionové státní podpory o 50 milionů...

19. února 2026  9:25

Po letech debat konečně akce. Ústí začne měnit areál s poliklinikou a policií

Areál Corso v části Krásné Březno v Ústí nad Labem. (únor 2026)

Po letech debat o budoucnosti areálu Corso v části Krásné Březno v Ústí nad Labem se město pouští do konkrétních stavebních zásahů. Vnitroblok komplexu, v němž sídlí například poliklinika či městská...

18. února 2026  14:25

Nigerijec z Ústí: Přespolní běh na zimní hry? Jo! I v hokeji by Afričané byli dobří

Teplice, 14. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Chomutov, fotbalová příprava....

Afrika je k zimním hrám pod pěti kruhy spíš netečná, a proto Mezinárodní olympijský výbor vymýšlí, jak ji zpopularizovat i tam. Třeba zařazením přespolního běhu. Nigerijský fotbalista Solomon...

18. února 2026  11:11

Lawrence bude ještě lepší, věří kouč Slunety. K angažování Autreyho bylo blízko

Kimani Lawrence, posila ústeckých basketbalistů, střílí v utkání proti Brnu.

Hledání poslední americké posily pro ligový finiš se basketbalové Slunetě protáhlo na více než dva měsíce, ale zdá se, že trpělivost se vyplatila. Pivot Kimani Lawrence posbíral za první dva zápasy v...

18. února 2026  9:16

Moravčík o zranění: Nohy jako školačka i kulturista. Hlavu jsem čistil šipkami

Michal Moravčík na tréninku Litvínova.

Mnohaměsíční zdravotní pauza způsobila hokejovému obránci Michalovi Moravčíkovi šrámy na duši i na těle. Když po operaci kolena začínal s rehabilitací, pohled do zrcadla ho překvapil – zdravá noha...

18. února 2026  7:57

Ministerstvo smetlo plán pro největší ghetto. Řešte ho sami, vzkázalo Litvínovu

Zdevastovaný blok F1 na litvínovském sídlišti Janov (duben 2025)

Je to unikátní projekt, který má za cíl rozhýbat situaci ohledně roky prázdných a zdevastovaných paneláků na litvínovském sídlišti Janov a případně by mohl ukázat cestu i dalším městům. Radnice ho...

18. února 2026  6:08

Severočeské sólo pro pervitin. Zdroj si najdete do pěti minut, říká adiktolog

Premium
Vít Jelínek z centra White Light v Rumburku, které se zaměřuje na pomoc lidem...

Šluknovský výběžek se dlouhodobě potýká s pověstí drogové oblasti, která se promítá do neutěšené sociální situace místních obyvatel. V regionu s vysokou nezaměstnaností je pervitin snadno dostupný....

17. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Roztočili kočku v sušičce a pak ji předhodili psovi. Policie mladíky obvinila

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Policie obvinila dva mladíky z Litoměřicka, kteří zavřeli kočku do sušičky a její mrtvé tělo pak předhodili psovi. Své otřesné počínání si navíc natáčeli. Dospělému z dvojice hrozí až tři roky...

17. února 2026  15:24

Lékařka po úmrtí novorozenců přestupuje. Jde i o její klid, říká Krajská zdravotní

Nemocnice Litoměřice

Krajská zdravotní podepsala rámcovou dohodu s lékařkou postavenou mimo službu po úmrtí dvou novorozeňat v litoměřickém Centru porodní asistence. Spočívá v ukončení překážek v práci a nástupu lékařky...

17. února 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.