Vyhánět hosty? To se mi fakt nechce, kritizují hospodští nařízení kontrol

„Tyhle výmysly nám akorát komplikují podnikání. Od pondělí, kdy platí nová nařízení pro vnitřní prostory, nám přišlo téměř o polovinu lidí méně. Jestli to takhle půjde dál, můžu to rovnou zavřít,“ zlobil se majitel jedné z ústeckých restaurací, který si nepřál být jmenován.

Opatření ministerstva jsou podle něj likvidační a protizákonná. „Řešili jsme to s právníky a podle nich není nikdo povinen nám certifikát ukázat. Jak to tedy máme kontrolovat?“ ptal se sám sebe.

Nové opatření se nelíbí ani Renatě Fouskové, majitelce lounské Restaurace Pohoda. Podle ní bude v restauracích docházet k situacím, kdy personál bude muset některé hosty „vyhodit“.

„V době obědů tady máme úplně narváno a nedokážu si představit do toho ještě kontrolovat hosty. A už vůbec se mi nechce některé z nich vyhánět,“ přiznala Fousková s tím, že kontroly hostů by měli jako dosud provádět hygienici nebo policisté. „Už takhle to některé naše hosty od návštěvy restaurace odradí,“ zmínila Fousková.

Za pravdu jí dává i majitel jedné z litoměřických restaurací, který si přál zůstat v anonymitě. Podle něj chodí o třicet procent hostů méně než před měsícem.

„Někteří přestali chodit, protože jsme mírně zdražili,“ uvedl s tím, že ke navýšení cen přistoupil poté, co zdražila zelenina, maso i obalové materiály. Další odliv hostů podle něj způsobuje to, že chtějí ušetřit. „Už teď kupují dárky na Vánoce a co si jako první odpustíte? Nepůjdete do restaurace,“ podotkl majitel.

O další zákazníky prý přišel, protože se lidé obávají navštěvovat veřejná místa, aby neonemocněli. „Do toho přibudou kontroly a bude to dalších pět až deset procent lidí, kteří nepřijdou,“ podotkl.

Lustrovat hosty? Hrozně nepříjemné

Jestli kvůli novému opatření skutečně ubude hostů, nechce předvídat Gabriela Schönbauerová, majitelka teplického Monopolu. „Uvidíme po prvním týdnu, jak na to lidé budou reagovat. Je mi ale hrozně nepříjemné je nějak lustrovat,“ řekla majitelka restaurace a hotelu.

Jak budou ke kontrolám přistupovat, zatím v Monopolu nevědí. Nejlepší by prý bylo, kdyby lidé mohli podepsat jen čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

„Rozhodně se ale nechceme dostávat do konfliktu s hosty. Zažili jsme rok a půl, kdy jsme měli téměř nulové tržby,“ připomněla Schönbauerová.

V jedné z ústeckých restaurací neočkovaným hostům nabídnou možnost otestovat se přímo na místě. „Nakoupil jsem pro ně samotesty, budou k dispozici u baru. Pokud se neotestují, upozorníme je, že je to na jejich vlastní riziko. Když přijde kontrola, půjde sankce za nimi,“ popsal provozovatel podniku.

Že je skutečně možné provést samotest, potvrdila i mluvčí ministerstva zdravotnictví Gréta Rakašová. „Pro účely případné kontroly pracovníkem KHS nebo policie je ale nezbytné mít připraveno čestné prohlášení, že byl test proveden a s jakým výsledkem,“ doplnila.