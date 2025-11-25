Nedělá jen prsa. Skalpovanou ženu jsem operoval dvanáct hodin, líčí plastický chirurg

Na co se v plastické chirurgii nejvíce zaměřujete? Tuším, že to jsou hlavně ženská prsa, že?
Ani ne. Mám průpravu v celém oboru plastické chirurgie. Roky jsem pracoval na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Plastická chirurgie je rozsáhlý obor, ve kterém si člověk může najít svůj objekt zájmu a bližší specializaci. Zkraje jsem se snažil být univerzálním typem a věnoval se kompletní rekonstrukční plastické chirurgii, která zahrnuje rekonstrukce prsů po jejich odstranění po nádorech, rekonstrukci částí těl po úrazech, chirurgii ruky, řešení vrozených vývojových vad u dětí, odstranění kožních nádorů. Věnoval jsem se i mikrochirurgii, kdy jsem třeba replantoval prsty poraněné nebo uříznuté cirkulárkou, a samozřejmě i estetické chirurgii.
Myslím, že dobrý estetický chirurg musí být i dobrý rekonstrukční chirurg, aby měl nadhled a mohl řešit případné komplikace. A platí to i naopak. Stát se co nejdříve pouze estetickým chirurgem bez řádné průpravy v chirurgii a rekonstrukční chirurgii je krátkozraké a následně se to projeví minimálně průměrností.
Zažil jsem požadavek na rozštěpení jazyka, aby měl klient jazyk jako ještěrka, implantaci silikonových růžků pod kůži, silikonu do penisu nebo zvětšení prsou implantáty o objemu dvou litrů.