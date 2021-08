Je třeba upravit kompenzace, vyzývají odbory kvůli dřívějšímu konci těžby

Horníci nyní dostávají kompenzace běžně, otazník ale teď visí nad těmi, kteří v době plánovaného útlumu ještě nedosáhnou věku 55 let a počtu odpracovaných let. Donedávna se totiž plánovala těžba až do roku 2050, a tak se tímto problémem dosud nikdo hlouběji nezabýval.

„Pokud starší horníci odejdou do důchodu, bude potřeba, aby jejich práci zastal někdo jiný. Lidé ale potřebují mít nějakou jistotu, a tak je nutné, aby budoucnost měly zajištěnou i mladší ročníky horníků, které v roce 2038 na současné kompenzace kvůli věku nedosáhnou,“ zdůvodňuje nutnost brzkého řešení Vladimír Bergerhof, předseda odborové organizace Lom Doly Bílina.

V Severočeských dolech ze skupiny ČEZ, která lom Bílina provozuje, pracovalo na začátku tohoto roku zhruba 2 580 lidí. Průměrný věk zaměstnanců na dole Bílina je kolem 50 let. Proto je podle Bergerhofa již nyní nutné dát i mladší generaci horníků, jíž se dřívější ukončení těžby uhlí nejvíce dotkne, nějakou perspektivu, aby přišli či zůstali.

Kompenzace pro horníky propuštěné ze všech dolů v republice schválila vláda v roce 2016. Kromě věku či počtu odpracovaných let mají i další podmínky, vyplácejí se jen po dobu pěti let a v povrchových dolech jsou nižší než v hlubinných.

Definitivní stanovisko ještě není

Ještě letos na podzim by proto chtěli odboráři znát bližší názory zaměstnanců v dole na celou situaci a poté chtějí o budoucnosti začít jednat s vedením společnosti.

„S odboráři jsme celoročně v pravidelném kontaktu. Každou záležitost vedení společnosti s odbory intenzivně řeší,“ sdělil ředitel odboru komunikace Severočeských dolů Rudolf Kozák. Každý rok také vedení firmy podle něj jedná s odboráři i o novém znění kolektivní smlouvy.

Uhelná komise se zabývá útlumem těžby uhlí od roku 2019. Tvoří ji zástupci ministerstev, uhelných regionů či neziskových organizací. Jako poradní orgán vlády má za úkol navrhnout kroky, jež určí budoucí využití hnědého uhlí a způsob od jeho odklonu v energetice. Ukončit těžbu a spalování uhlí v Česku v roce 2038 doporučila vládě v prosinci.

Letos v květnu vzala vláda termín na vědomí, konečné rozhodnutí o stanovení definitivního ukončení těžby ale má stanovit až nová vláda do konce letošního roku.

Rovenský: Konec bude ještě dřív

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace ovšem odhadují ještě rychlejší scénář odklonu od uhlí, zmiňují už rok 2030.

„Kdybych se měl vsadit, tak bych se vsadil, že těžba a spalování uhlí skončí před rokem 2030, a to úplně nezávisle na tom, co domluví Uhelná komise nebo co domluví vláda. Čistě kvůli vývoji na trhu. Cena emisní povolenky přes 60 eur je pro uhlí smrtící, v tu chvíli bez dotací sektor nemá šanci přežít. V tuto chvíli není rozdíl mezi rokem 2038 a 2050, protože oba jsou naprosto nerealistické,“ míní Jan Rovenský z Greenpeace.

Na základě stanovení těžebních limitů nyní žádají Severočeské doly prodloužení termínu těžby do roku 2035. Zásoby hnědého uhlí v lomu Bílina jsou při současném tempu těžby až do roku 2050.