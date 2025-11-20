„To bude z leteckého titanu?“ ptá se jízlivě uživatel sociální sítě Modrý. „To asi bude most přes celý rybník, za tuhle částku,“ přizvukuje paní Libuše, kterou s notnou dávkou ironie doplňuje Vladimír: „To sofistikované řízení přizpůsobení se změnám výše hladiny nemá nikdo jiný v celých Teplicích. A to stojí za to.“
Zakázka na molo na poměrně nevelkém rybníku, která vychází na více než devět milionů korun, vzbuzuje údiv možná právem. Například nedávno otevřené molo na Labi ve Štětí, které je dlouhé 62 metrů a může u něho zakotvit až 12 dvacetimetrových lodí, postavilo Ředitelství vodních cest za 25 milionů korun. K molu je přivedena elektrická přípojka do tří odběrných stojanů, dále je zde kamerový systém, osvětlení přístaviště a čtyřmetrová lávka, která zajišťuje bezbariérový přístup.
Náměstek primátora Petr Slavíček (Volba pro Teplice) k ceně nového mola uvedl, že stavba v Zámecké zahradě musí splňovat požadavky památkové péče. „Velkou roli v ceně hraje použité dřevo, sibiřský modřín, a pak také zakládání stavby na dně rybníka. Drahé jsou i zabezpečovací práce staveniště, protože se jedná o památkově chráněné místo, kde je potřeba připravit zpevněné cesty pro příjezd techniky, aby nepoškodila zámecký park,“ vysvětluje.
Popisuje, že pro stavbu základů mola bude nutné vybudovat hrazení, aby nedošlo k jejich zaplavení vodou. Doplňuje také, že součástí stavby bude i přístřešek pro zázemí a uskladnění lodiček. „Bude mít zhruba srovnatelnou velikost s Labutím domkem na druhé straně rybníka,“ podotýká Slavíček.
I opoziční zastupitel Hynek Hanza (ODS) zmiňuje v souvislosti s cenou mola zásahy památkářů. „V požadavcích na stavbu bylo například poměrně drahé modřínové zastínění, které si vymysleli právě památkáři,“ potvrzuje. Stejně jako Slavíček pak připomíná stavbu přístupové cesty či komplikované založení mola. „Jedna jeho část je plovoucí a druhá část usazená do dna. A součástí zakázky je také budování přípojky,“ doplňuje.
Zda je stavba mola předražená, prý nedokáže posoudit. „Cena vzešla z projektové dokumentace,“ dodává.
Soutěž na vybudování mola Teplice vypsaly letos v lednu, zhotovitel ale nesměl překročit cenu 4,9 milionu korun. Do výběrového řízení se tehdy nikdo nepřihlásil. „Po konzultacích s potenciálními uchazeči se ukázalo, že původní nacenění nebylo správné a navíc některé věci, jako například zajištění staveniště, nebyly zohledněny,“ vysvětluje Slavíček.
Nové výběrové řízení město vypsalo letos v srpnu, ale jako maximální cenu zakázky stanovilo částku 9,2 milionu korun. Soutěž vyhrála společnost Metrostav, která by molo měla dokončit v létě 2026.