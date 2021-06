Lyžaři chtějí zachovat vlek, zemědělec klid pro zvířata. Spor řeší soud

Na pozemku v Horní Halži v katastru obce Měděnec na Chomutovsku jsou lyžařské vleky dva. Jeden je ze 70. let 20. století a nepoužívá se, druhý byl postavený v letech 1987 a 1988 a lyžaři ho stále využívají. Část pozemku, na němž vlek stojí, patří zemědělci, zbytek vlastní sportovní klub.

V územním plánu je plocha určená pro sportovní účely. „Pokud budeme donuceni lyžařský vlek odstranit, tak jsem přesvědčený, že nikdo jiný tam nikdy žádný nový vlek nepostaví, protože z ekonomického hlediska to nedává smysl,“ řekl předseda klubu Tomáš Petříček.



Žalobce uvedl, že provozem sjezdovky vznikají škody na jeho pozemku, mimo sjednanou dobu užívání jsou tam cyklistické závody, jezdí tam čtyřkolky a pozemek je znečišťován i po ukončení lyžařské sezony. Rozbor nátěru na starém vleku podle žalobce ukázal, že obsahuje polychlorované bifenyly (PCB) nebezpečné pro chovaná zvířata. Zemědělec chová krávy.

Krajský soud se dnes probíral listinnými důkazy, které se týkaly hlavně vleku. TJ Lokomotiva uváděla, že vlek je pevně spojen se zemí, a je tudíž nemovitou věcí. Novější vlek byl postaven se souhlasem tehdejšího vlastníka pozemku, kterým byly chomutovské státní statky. Souhlas nebyl časově omezen. Sůra koupil část pozemku, na němž stojí vlek, v roce 2002 od tehdejšího Pozemkového fondu.

Okresní soud již před časem dospěl k závěru, že souhlas je možné odvolat, což současný majitel udělal. Podle okresního soudu má právo užívat svůj pozemek a není nadále povinen strpět na něm stavbu.

Nájemní smlouva mezi zemědělcem a klubem trvala do dubna 2015. V létě téhož roku požádal o odstranění vleku, který klub nadále podle konstatování soudu provozoval. Vztahy se vyhrotily na podzim roku 2015, kdy Sůra zahradil sjezdovku balíky slámy. Na základě rozhodnutí soudu je však musel odstranit.

Bez vleku oddíl zanikne

Celkem 500 metrů dlouhý kotvový lyžařský vlek užívají členové lyžařského oddílu podle Petříčka hlavně o víkendech. „Nechceme používat zasněžování, chceme lyžovat, když je sníh,“ uvedl Petříček. Pokud by vlek musel být odstraněn, znamenalo by to podle něj zánik oddílu.



„My se domníváme, že Pozemkový fond nebyl tehdy oprávněn prodat pozemek tehdejším manželům Sůrovým,“ uvedl právní zástupce klubu Petr Kožíšek.

V závěrečné řeči navrhl Kožíšek zamítnutí žaloby s tím, že samotné pozadí věci je takové, že šlo o peníze za nájem. „Žalobce upřednostňuje ekonomické zájmy, stavba vleku mu nijak nemůže vadit,“ uvedl Petříček.

Připustil, že by soud mohl rozhodnout tak, že by nařídil pouze odstranění starého nevyužívaného vleku. „Provozování vleku je v souladu s veřejným zájmem,“ uvedl.

Richard Sůra nechtěl dnešní jednání soudu komentovat. Sůrův právní zástupce Tomáš David v závěrečné řeči uvedl, že vlek není trvalá stavba, ale pouze dočasná, a pokud majitel chce, aby vlastník vlek odstranil, musí tak učinit.

Poslední platba za pozemek se podle něj pohybovala ve výši 50 tisíc korun a pak se nájemce rozhodl zaplatit pouze čtyři tisíce korun na základě znaleckého posudku. „To je výsměch,“ uvedl David, který navrhl, aby odvolací soud potvrdil rozsudek okresního soudu, souhlas s umístěním obou vleků by tím zanikl.

Ústecký krajský soud ve věci rozhodne 16. června.