Stovky holubů v Mostě někdo otrávil jedem na krysy, případ začne řešit policie

„Potvrdilo se, že je někdo otrávil jedem na krysy,“ uvedl ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol pro server e-mostecko, který informaci přinesl jako první.
Holubi začali hynout na začátku března. Strážníci a pracovníci tamních technických služeb během několika týdnů sesbírali stovky mrtvých ptáků.
Počáteční podezření, že jde o ptačí chřipku nebo paramyxovirózu, veterinární správa i hygiena vyloučily. Město proto nechalo udělat další testy. Rozbory nakonec ukázaly na otravu.
Kdo a proč ptáky otrávil, bude předmětem dalšího vyšetřování. Městská policie totiž podá trestní oznámení na neznámého pachatele.
Úhyny se tykaly výhradně divoce žijících holubů, a to konkrétně hřivnáčů.