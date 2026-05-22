Stovky holubů v Mostě někdo otrávil jedem na krysy, případ začne řešit policie

Autor:
  12:28
Úhyn stovek holubů v Mostě, ke kterému došlo na jaře, má rozuzlení. Holubi někdo otrávil jedem na krysy. Prokázaly to toxikologické rozbory.

Jeden z mrtvých holubů, který byl v Mostě nalezen před několika dny. (březen 2026) | foto: archiv Městské policie Most

„Potvrdilo se, že je někdo otrávil jedem na krysy,“ uvedl ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol pro server e-mostecko, který informaci přinesl jako první.

Holubi začali hynout na začátku března. Strážníci a pracovníci tamních technických služeb během několika týdnů sesbírali stovky mrtvých ptáků.

I dvacet mrtvých ptáků za den. V Mostě hromadně hynou holubi, příčina není jasná

Počáteční podezření, že jde o ptačí chřipku nebo paramyxovirózu, veterinární správa i hygiena vyloučily. Město proto nechalo udělat další testy. Rozbory nakonec ukázaly na otravu.

Kdo a proč ptáky otrávil, bude předmětem dalšího vyšetřování. Městská policie totiž podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

Úhyny se tykaly výhradně divoce žijících holubů, a to konkrétně hřivnáčů.

