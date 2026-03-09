Dobrodružství v pyžamu, holčička vyrazila z domova autobusem za kamarádkou

Neobvyklý výjezd mají za sebou ústečtí strážníci. V sobotu ráno zachraňovali teprve šestiletou holčičku, která se v pyžamu a bačkůrkách vydala na cestu městem. Chtěla navštívit kamarádku ze školky.

Ústečtí strážníci se v sobotu postarali o šestiletou dívenku, která v pyžamu a bačkůrkách sama cestovala autobusem. | foto: Městská police Ústí nad Labem

V sobotu 7. března krátce po deváté hodině ranní přijal operátor městské policie naléhavé oznámení. Občan nahlásil, že u objektu bývalého Malého kina v ulici Gagarinova potkal osamocenou malou dívku, která je oblečená pouze v pyžamu a bačkorách.

Hlídka, která na místo dorazila, našla šestileté dítě. Holčička sice strážníkům řekla své jméno, ale další podrobnosti o tom, kde bydlí nebo kdo jsou její rodiče, uvést nedokázala.

„Na dotaz, jak se na místo dostala, uvedla, že přijela autobusem a jela za svou kamarádkou ze školky,“ uvedl zástupce ředitele ústeckých strážníků Jan Novotný.

Díky spolupráci se státní policií ve Všebořicích se podařilo rychle zjistit totožnost holčičky a kontaktovat její matku. Ta si měla dceru vyzvednout na služebně městské policie v ulici Stříbrnická. Než se tak stalo, strážníci se o malou cestovatelku postarali. Aby jí čekání uteklo, uvařili jí teplý čaj a půjčili jí pastelky a papíry na malování.

Dohra u sociálních pracovníků

Matka po příjezdu na služebnu strážníkům vysvětlila, že dcera využila chvíle, kdy ona i její partner ještě spali. Holčička nepozorovaně obula bačkůrky a vyrazila z domova na vlastní pěst. Odjela autobusem směrem do obvodu Severní Terasa – trasu si dobře pamatovala, protože tudy jezdí do školky.

Ačkoliv vše skončilo šťastným shledáním a dítě je v pořádku, incident bude mít úřední dohru. Strážníci matku poučili, že celá záležitost bude postoupena k dalšímu šetření úředníkům sociálně-právní ochrany dětí.

