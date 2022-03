Na mostecký Hněvín vede nová ferrata, město plánuje upravit i jeskyni

„Cesta je relativně krátká a je přístupná i dětem. Návštěvníci však přesto musejí dbát na svou bezpečnost a jsou povinni dodržovat návštěvní a provozní řád,“ upozornila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová.

Na ferratu je tak například zakázáno chodit za mokra či v zimě, kdy jsou kameny kluzké. Nutné je mít také odpovídající vybavení určené pro lezení na zajištěných cestách.

Jednosměrná ferrata dovede lezce směrem od staré vodárny k malé jeskyni, jejíž okolí nechalo město nedávno také vyčistit.

K nově zpřístupněné jeskyni pod Hněvínem se lze dostat i jednodušší cestou bez nutnosti zajištění, a to směrem od vyhlídky nad Souší. Horní přístup plánuje navíc mostecká radnice ještě v jarních měsících vylepšit.

„Zaměříme se na přístup do jeskyně jako takové, chceme tam udělat dřevěnou terasu se zábradlím a směrem do jeskyně schody, aby byl přístup do ní pro návštěvníky komfortnější,“ doplnila mluvčí s tím, že úpravy okolí vyjdou městskou pokladnu na 530 tisíc korun.

Za vybudování nové ferraty zaplatil Most 260 tisíc korun.