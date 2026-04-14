Býval jako Křivoklát, říká odborník o mosteckém Hněvínu. Průzkum zabere roky

  15:24
Začíná rozsáhlý stavebněhistorický průzkum hradu Hněvín, který má rozlišit původní a nové prvky na dominantě Mostu. Projekt je rozvržen od letoška do roku 2029. Průzkum má poprvé komplexně odhalit stavební vývoj, přesně zmapovat současný stav a vytvořit digitální podklady pro budoucí obnovu památky.
foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Dnešní podoba původního hradu vznikala postupným prolínáním středověkých konstrukcí, mladších historických vrstev i novodobých zásahů.

„Aby bylo možné odpovědně rozhodovat o jeho ochraně a budoucích úpravách, je nezbytné přesně rozlišit, které části stavby jsou autentickými doklady středověku a raného novověku a které vznikly až později. Proto město připravilo rozsáhlý stavebněhistorický průzkum, jenž se stane klíčovým odborným podkladem pro další péči o tuto památku,“ uvedla radnice.

Letos se odborníci zaměří na získání co nejpřesnějších informací o současném stavu Hněvína i o jeho historickém zasazení do krajiny. „V časech své slávy byl jedním z nejdůležitějších královských hradů, ohromně rozměrný, něco jako Křivoklát,“ řekl už dříve archeolog Milan Sýkora.

V podhradí byl pivovar, obydlí purkrabího, stáje a další stavby. Z původního hradu ve 20. století mnoho nezůstalo. „Ale jsou tam dochované části, na jejichž základě lze autenticky podobu hradu vytvořit,“ doplnil Sýkora.

Stylové ubytování na hradě. Most plánuje exkluzivní hotel v areálu Hněvína

Specialisté budou analyzovat starší letecké měřické snímky od roku 1938 a mapové podklady sahající až k prvnímu vojenskému mapování, aby mohli vytvořit digitální model terénu Mostu a jeho okolí a zároveň rekonstruovat podobu hněvínského návrší před zásahy v 19. a 20. století.

Současně laserově naskenují interiéry pro vznik detailního 3D modelu. Drony i pozemní technika pořídí rozsáhlou fotodokumentaci detailů fasád a interiérů, z níž vzniknou fotogrammetrické modely.

Letos už vznikly snímky fasády, nyní se pozornost zaměří na drobné prvky, například starší stavební články druhotně použité ve zdivu.

Nedílnou součástí první etapy budou také archivní rešerše, které se zaměří jak na nejstarší dějiny hradu do roku 1500, tak na mladší období po uvedeném roce. Tyto písemné prameny se později propojí s výsledky terénního průzkumu.

Na mostecký Hněvín vede nová ferrata, město plánuje upravit i jeskyni

Cílem celého projektu je získat komplexní a odborně ověřený obraz stavebního a historického vývoje hradu Hněvín. „Výsledkem bude nejen podrobná stavebněhistorická analýza doplněná přesnou geodetickou a fotogrammetrickou dokumentací, ale také finální výkresy, fotoplány a digitální model stavby připravený pro budoucí využití v rámci moderní správy objektu,“ uvedla dále radnice.

Součástí výstupů budou 3D rekonstrukce hradu kolem let 1450 a 1600 a odborná monografie doplněná publikací pro širokou veřejnost.

Hněvín je oblíbeným cílem turistů díky výhledu na jezero Most a široké okolí. Jeho součástí je dílna magistra Edwarda Kelleyho se zážitkovou expozicí a také restaurace. Vedení radnice do budoucna uvažuje o propojení hradu s jezerem prostřednictvím lanovky.

