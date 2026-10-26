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Spor o slepice. Úřad zakázal domácí chov, který vadí sousedům. Nezákonně

Miroslava Strnadová
  13:00

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Chov slepic rozpoutal spor mezi Ester Ratiborskou, sousední rodinou a stavebním úřadem. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Pořízení několika slepic na soukromou zahradu se proměnil v boj s úředníky. Stavební úřad nařídil Ester Ratiborské z Hluban na Lounsku, aby se slepic zbavila, v obci se podle něj chovat slepice nesmí. Podle krajského úřadu jednali úředníci nepřiměřeně restriktivně a mimo své pravomoci. Na slepice si však zároveň stěžují sousedé.

„Vůbec jsem to nechápala a obrečela jsem to. Do deseti dnů jsem se měla zbavit všech slepic. Mám je přitom jako mazlíčky, vajíčka jsou bonus,“ popsala Ester Ratiborská moment, kdy v rukou držela zakazující verdikt.

Máme to přímo pod našimi okny. Každý den v létě od čtyř ráno úmyslně pouštějí kohouta, který budí celou naši rodinu.

soused chovatelky slepic

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Spor o slepice. Úřad zakázal domácí chov, který vadí sousedům. Nezákonně

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Pořízení několika slepic na soukromou zahradu se proměnil v boj s úředníky. Stavební úřad nařídil Ester Ratiborské z Hluban na Lounsku, aby se slepic zbavila, v obci se podle něj chovat slepice...

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