Pořízení několika slepic na soukromou zahradu se proměnil v boj s úředníky. Stavební úřad nařídil Ester Ratiborské z Hluban na Lounsku, aby se slepic zbavila, v obci se podle něj chovat slepice nesmí. Podle krajského úřadu jednali úředníci nepřiměřeně restriktivně a mimo své pravomoci. Na slepice si však zároveň stěžují sousedé.
„Vůbec jsem to nechápala a obrečela jsem to. Do deseti dnů jsem se měla zbavit všech slepic. Mám je přitom jako mazlíčky, vajíčka jsou bonus,“ popsala Ester Ratiborská moment, kdy v rukou držela zakazující verdikt.
Máme to přímo pod našimi okny. Každý den v létě od čtyř ráno úmyslně pouštějí kohouta, který budí celou naši rodinu.
soused chovatelky slepic