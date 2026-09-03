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Už ji nebudu hájit. Ženu viněnou z utýrání jezevčíka náhle opustila advokátka

Miroslava Strnadová
  10:12
V rámci projednávání případu utýraného jezevčíka došlo u soudu v Teplicích ke...

V rámci projednávání případu utýraného jezevčíka došlo u soudu v Teplicích ke konfrontaci sester. Obžalovaná M. T. (v černém) tak stála tváří v tvář své sestře, která vystupuje jako svědkyně a svědčí v sestřin neprospěch. (28. května 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....
Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....
V Teplicích se konalo protestní setkání kvůli případu údajného utýrání...
V Teplicích se konalo protestní setkání kvůli případu údajného utýrání...
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Hlavní líčení v případu utýraného jezevčíka v Teplicích se komplikuje. Obžalovaná žena přišla o obhájkyni, jež ji odmítla dál zastupovat. Před soudem vyslovila přání získat nyní bezplatného advokáta. Soud měl v plánu projednat posudek na klíčového svědka – malého synovce obžalované – a možná i vynést verdikt. Místo toho tedy musel s ohledem na okolnosti jednání odročit.

„Významným způsobem to narušilo plán soudu, dnes měl být vynesen rozsudek,“ uvedl soudce Miroslav Čapek, který kauzu řeší už několik měsíců.

V mediálně sledovaném případu sedí na lavici obžalovaných bývalí partneři. Ženu i muže dosud zastupovala stejná obhájkyně. Ta však dnes soudu sdělila, že klientce před pár dny vypověděla plnou moc kvůli ztrátě důvěry. Konkrétní důvod u soudu ale nezazněl.

Obžalovaná tak soud požádala o přidělení advokáta ex offo. Současně vyjádřila přání, aby šlo o bezplatné právní zastupování.

Poté, co jí bude nový advokát přidělen, se musí seznámit s obsáhlým spisem. Kvůli tomu soud jednání odročil na 13. října.

V rámci dalšího dokazování hodlá ještě předvolat dětskou psycholožku, která zkoumala hlavního svědka obžaloby – malého synovce obžalované, který byl údajně svědkem nevhodného chování obžalovaných k psovi. Má jít o jediného očitého svědka.

Pár utýral jezevčíka, koluje Teplicemi. Psovrahu, křičel dav lidí pod okny

Soud nechal odbornicí zkoumat jeho důvěryhodnost i s ohledem na skutečnost, že v rodině panují napjaté vztahy. Chlapcova matka a obžalovaná jsou sestry, vzájemně se z různých důvodů osočují.

Pokud jde o obžalovaného muže, ten se dnešního líčení nezúčastnil. Požádal o pokračování jednání v jeho nepřítomnosti.

Podle obžaloby někdejší partneři jezevčíka týrali od listopadu 2023 do července 2024, kdy zvíře uhynulo. Mělo jít o důsledek uškrcení na vodítku přivázaném ke dveřím. Obžalovaní několikaměsíčnímu štěněti podle spisu odpírali jídlo a pití, bili ho a zavírali do klece na balkoně. Poté, co pes uhynul, ho pohřbili. Policie se o případu dozvěděla se zpožděním. Trestní oznámení podal útulek Anidef, na který se obrátila právě sestra obžalované.

22. září 2024
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