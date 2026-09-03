„Významným způsobem to narušilo plán soudu, dnes měl být vynesen rozsudek,“ uvedl soudce Miroslav Čapek, který kauzu řeší už několik měsíců.
V mediálně sledovaném případu sedí na lavici obžalovaných bývalí partneři. Ženu i muže dosud zastupovala stejná obhájkyně. Ta však dnes soudu sdělila, že klientce před pár dny vypověděla plnou moc kvůli ztrátě důvěry. Konkrétní důvod u soudu ale nezazněl.
Obžalovaná tak soud požádala o přidělení advokáta ex offo. Současně vyjádřila přání, aby šlo o bezplatné právní zastupování.
Poté, co jí bude nový advokát přidělen, se musí seznámit s obsáhlým spisem. Kvůli tomu soud jednání odročil na 13. října.
V rámci dalšího dokazování hodlá ještě předvolat dětskou psycholožku, která zkoumala hlavního svědka obžaloby – malého synovce obžalované, který byl údajně svědkem nevhodného chování obžalovaných k psovi. Má jít o jediného očitého svědka.
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Soud nechal odbornicí zkoumat jeho důvěryhodnost i s ohledem na skutečnost, že v rodině panují napjaté vztahy. Chlapcova matka a obžalovaná jsou sestry, vzájemně se z různých důvodů osočují.
Pokud jde o obžalovaného muže, ten se dnešního líčení nezúčastnil. Požádal o pokračování jednání v jeho nepřítomnosti.
Podle obžaloby někdejší partneři jezevčíka týrali od listopadu 2023 do července 2024, kdy zvíře uhynulo. Mělo jít o důsledek uškrcení na vodítku přivázaném ke dveřím. Obžalovaní několikaměsíčnímu štěněti podle spisu odpírali jídlo a pití, bili ho a zavírali do klece na balkoně. Poté, co pes uhynul, ho pohřbili. Policie se o případu dozvěděla se zpožděním. Trestní oznámení podal útulek Anidef, na který se obrátila právě sestra obžalované.
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22. září 2024