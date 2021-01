Budově v Litvínově hrozilo zboření, místo toho bude sloužit potřebným

14:42

Roky opuštěná historická budova nedaleko centra Litvínova se dočkala opravy. Byla to záchrana na poslední chvíli. Statiku už měla natolik narušenou, že dnes už by byla minimálně zčásti téměř jistě zhroucená. Dopadlo to ale nakonec jinak. Teď bude sloužit jako domov pro klienty sociálních služeb.