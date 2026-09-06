|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč
Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.
OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy
Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...
Můžu začít hořet, hlásil ženě elektromobil. Hasiči ho museli přesunout od lidí
Pět jednotek hasičů se před pár dny sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, kde zaparkovaný elektromobil hlásil riziko požáru. Protože se na místě nacházely stovky lidí,...
Obří pátrání na jezeře Most. Desítky potápěčů marně hledaly zmizelého mladíka
Desítky amatérských potápěčů a dalších dobrovolníků v neděli u jezera Most pátraly po devatenáctiletém mladíkovi, který zmizel na začátku srpna při silné bouřce – kvůli větru a vlnám spadl z...
Bagrista objevil zapomenuté sklepy, uvnitř ležely obří historické pánve na měď
Při bourání starého objektu v Povrlech u Ústí nad Labem objevil bagrista zapomenuté sklepy, ve kterých byly dvě obří keramické nádoby připomínající sudy na zelí. Jde o historické pánve na roztavenou...
Carevna, Porsche i Barokní anděl. Na Ústecku burácely desítky veteránů
Nedělní dopoledne patřilo v Povrlech na Ústecku milovníkům historických vozů a vůni benzinu. V rámci oslav 840 let obce se zde uskutečnil již 12. ročník tradiční jízdy veteránů do vrchu. Nostalgickou...
Bez převážení a za pár tisíc. V Mostě začnou opravovat rozpadlé Klimešovo UFO
Radnice v Mostě nechá zrestaurovat poškozenou plastiku od akademického sochaře Josefa Klimeše v parku Střed. Biologické těleso se zbortilo v polovině srpna, kdy část díla odpadla. Předtím se přitom...
Zlatanovo vykoupení za sázku o úklid, gól po 17 měsících: Mám to v sobě
Zlatanovo probuzení. Jarní gólový úklid mu ještě nevyšel, a tak po prohrané sázce uklízel u fanouška šéf fotbalových Teplic, teď už své střelecké trápení Tomáš Zlatohlávek ukončil. Po téměř...
Můžu začít hořet, hlásil ženě elektromobil. Hasiči ho museli přesunout od lidí
Pět jednotek hasičů se před pár dny sjelo do rekreačního střediska v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, kde zaparkovaný elektromobil hlásil riziko požáru. Protože se na místě nacházely stovky lidí,...
Boj o reklamu v Lovosicích. Úřad zakryl firmě tabule, exekutor mu uložil pokutu
Spor Lovosic a reklamní společnosti Rengl ohledně odstranění výlepových tabulí ve městě vstoupil do další fáze. Po červnovém soudním rozhodnutí, které si každá se stran vykládá jinak, se společnost...
Carevna, Porsche i Barokní anděl. Na Ústecku burácely desítky veteránů
Nedělní dopoledne patřilo v Povrlech na Ústecku milovníkům historických vozů a vůni benzinu. V rámci oslav 840 let obce se zde uskutečnil již 12. ročník tradiční jízdy veteránů do vrchu. Nostalgickou...
Zlín - Teplice 1:3, prvním gólem v týmu rozhodl Zlatohlávek. Domácí dál bez bodu
Po sedmi kolech jsou stále bez bodu a krčí se na dně tabulky. Situace fotbalového Zlína začíná být kritická, v neděli na domácím hřišti podlehli Teplicím 1:3. První soutěžní gól v dresu Severočechů...
Nadále bez zaváhání. Házenkářky Mostu si v interlize poradily i se Slavií
Házenkářky Mostu drží i po druhém kole interligy bezchybnou bilanci. Bronzové medailistky uplynulé sezony porazily ve šlágru úřadující české šampionky ze Slavie Praha jednoznačně 35:25 a v neúplné...
Ústí zatrhli společné tiskovky, Oulehlu štvala soft penalta: Ať je VAR i ve 2. lize
Společnou tiskovkou trenérů po minulém zápase s Duklou zaujalo fotbalové Ústí nad Labem, u vedení asociace ale s tímto nápadem narazilo. Po bitvě soupeřů z druholigové špičky Viagemu a rezervy Slavie...
48 let, vítězný návrat. „Šnek“ Konečný: Ale měl bych míň chlastat a víc trénovat
Válka světů pro Lukáše Konečného, profesionální box uhájil před influencerskou scénou. Ústecký nezmar i ve 48 letech vkročil do ringu a vylezl z něj jako vítěz: na body v pátečním večeru v pražském...
Hrubý: Děti nesportují, chtějí být raději influencery. Houška udělá díru do světa
Pět nových Američanů, žádný Čech. Basketbalová Sluneta našla posily pro příští ligovou sezonu výhradně v cizině a ani v blízké budoucnosti to nejspíš zásadně jiné nebude. „Českých hráčů je na trhu...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Jako vysadit dva miliony stromů. Cementárna bude víc eko díky lince za miliardu
Společnost Holcim Česko otevřela v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku novou linku na zpracování kalcinovaných jílů, která využívá unikátní technologii patentovanou mateřskou skupinou. Jde o...
Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha
Prvoligové fotbalové Teplice získaly hráče pro budoucnost. Z pražské Sparty přichází na Stínadla sedmnáctiletý obránce Sebastian Pech, mládežnický reprezentant.