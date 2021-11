Uhlí bych se ještě nezříkal. Není úplná náhrada, říká ústecký hejtman

„Povedlo se získat 15,8 miliardy na start transformace v kraji, prosadit projekt obnovy památky v Terezíně za 600 milionů do Plánu národní obnovy a zahájit přípravy k jeho realizaci, sestavit platformu průmyslníků, zahájit obrovské investice za tři miliardy do zdravotnictví, a to zejména do zaostalých nemocnic v Děčíně a Chomutově. Daří se modernizace nemocnice v Ústí nad Labem, příprava modernizace nemocnice v Rumburku, vybojovali jsme 1,5 miliardy na přístroje v nemocnicích z programu React,“ vypočítává hejtman Schiller.

„Dále musíme udržet sociální služby i přes nedostačující financování ze strany ministerstva práce a sociálních věcí. Neomezit dopravu v kraji i přes nepříznivý stav rozpočtu v dopravě, investovat do modernizace školství, třeba 500 milionů do rekonstrukce školy ve Varnsdorfu, vypracovat koncepci sportu společně se zástupci sportovních klubů a mnohem víc,“ doplňuje.

Jak vypadá spolupráce v koalici, která byla před rokem až překvapivě hladce složena?

Nevysilujeme se zbytečným politikařením, ale pořád se držíme původní myšlenky, kterou realizujeme. Chceme náš kraj zlepšit, posunout do budoucnosti, připravit na zásah, jakým bude odklon od uhlí a změna energetických zdrojů. Spolupráci koalice si dovolím za sebe hodnotit jako dobrou, stabilní a přínosnou. Nejen v běžném životě, ale i v politice se mi vždy vyplatilo vsadit na slušnost, toleranci a dobrou vzájemnou komunikaci. Ctím dohody a podání ruky má pro mě stále ještě význam, ale když je to nezbytné, tak jednám podle rčení: „Jak se do lesa volá...“ Nemusíme mít vždy stejný názor, což ani nejde, ale musíme se chtít a umět domluvit, a to se nám společně daří.

Rok krajské vlády ANO vede Ústecký kraj v koalici s ODS a Spojenci pro kraj. Proti minulé krajské vládě má ta současná místo pěti náměstků tři a také sedm radních. Jedním z prvních kroků krajské vlády byla revize konkurzů na ředitele galerií a muzeí, které vzbudily velké kontroverze, protože minulé vedení kraje ředitele podivně rychle měnilo několik měsíců před volbami. Nová vláda se také musela a stále musí postavit k řešení epidemie onemocnění covid-19, která plní všechny nemocnice v kraji. A právě kraji patří ta největší zdravotnická zařízení v regionu. V souvislosti s nemocnicemi se ale také objevily průšvihy. Kvůli zvláštním poradenským smlouvám v Krajské zdravotní (KZ) musela odejít ze svého místa poradkyně hejtmana Vladislava Marschallová, která měla měsíčně pobírat plat 130 tisíc korun za něco, co fakticky nemohla vykonávat. Několikrát se měnilo i vedení KZ.

Zůstaňme u politiky. Kde vaše ANO udělalo chyby, že nedokázalo zvítězit v parlamentních volbách?

Já bych se nevyjadřoval o chybách. Získali jsme velmi slušný výsledek, který zcela upřímně ještě před pár měsíci nikdo nečekal, tehdy nám průzkumy dávaly kolem 20 procent. Jednoduše se proti nám utvořily dva slepence, které spojoval a bohužel stále spojuje jediný cíl, a to je odstranit Andreje Babiše. Jakmile dojde na ideové věci, tak vidíme celou řadu výrazných rozporů. Ty dvě koalice ale získaly většinu, mají ve Sněmovně 108 hlasů a my to respektujeme. Je to myslím vidět i z kroků pana Babiše. Když se ale podíváme na velikost klubů ve Sněmovně, které odrážejí výsledky těch jednotlivých stran, zjistíme, že hnutí ANO má jednoznačně nejsilnější klub se 72 poslanci, druhá nejsilnější ODS má 34, Starostové 33 a třeba Piráti jen 4 poslance. Je jasné, kdo tedy vyhrál volby z hlediska počtu hlasů od voličů. Jednoduše řečeno, těch pět stran získalo nadpoloviční většinu mandátů a taková je politická realita.

Jak se podle vás stalo, že premiér Babiš musel přiznat, že s ním nikdo o sestavení vlády jednat nechce? Proč zůstalo ANO tak osamoceno, tedy snad jen s výjimkou toho, že by s ním jednal Okamura?

To nebylo o nějakém přiznání, ty strany to deklarovaly dlouho dopředu, věděli jsme o tom. Voliči rozdali karty a v tu chvíli bylo jasné, že koalice Spolu a PirSTAN mají 108 a vyjednávat nemusejí. Jak moc bude ta koalice kompaktní a efektivní, to ukáže čas. Těžko ale říct, jak by to vypadalo, kdyby se do Sněmovny dostala třeba ČSSD a rozdělení mandátů by vypadalo jinak. Já myslím, že i ta povolební rétorika by byla jiná. Ale to je všechno kdyby, je potřeba hrát s těmi kartami, které máte v ruce.

Jak nahlížíte na blížící se spolupráci kraje s novou vládou, která pravděpodobně vznikne pod vedením premiéra Fialy z ODS?

To je těžká otázka a přichází příliš brzo. Sleduji, jak se formuje nová vláda i jaké proklamace se v médiích objevují. Upřímně mě v některých věcech provázejí obavy, zda to, co jsme za ten rok udělali, budeme moci dotáhnout do konce. Vlastně nevidím ani programové prohlášení vznikající vlády jako moc reálné, ale rád budu mile překvapen.

Představitelé evropských států jednají o Green Dealu, u nás se dramaticky zvyšují lidem ceny energií. Co to znamená z pohledu severních Čech? Nezaznamenal jste někde například debaty o prolomení dosud neprolomitelných limitů na uhlí?

Green Deal, pokud by se prosazoval s ohledem na náš současný život, by mohl být celkem zvladatelný, ale není to to, co nám zdražuje ceny energií. To, co zvyšuje ceny, je jasné. Jsou to dvě zásadní věci. Jednou je absolutně nezvládnutý systém obchodování s emisními povolenkami, kde selhala Evropská unie a dovolila jejich obchodování spekulantům. Tím dochází k razantnímu navýšení jejich ceny. A druhou věcí je neustálé a mylné tvrzení, že plyn z Ruska nepotřebujeme. Už jenom zmínka o tom, že Rusko nám plyn nedodá, vedla k výraznému zvýšení jeho ceny. Jinak debaty o prolomení limitů jsou v dnešní době už zbytečné. Těžba uhlí prostě postupně končí a my musíme rychle najít vhodné alternativy. I když, podle mě bych se ho až tak úplně nezříkal. Stále ještě nemáme plnohodnotnou náhradu za takto vyrobenou energii, kterou potřebujeme.

Co růst cen a cen energií znamená pro kraj a jeho rozpočtové organizace?

Bohužel jediné – z rozpočtu půjde o zhruba 90 milionů více do provozních nákladů za energie v příštím roce oproti roku letošnímu.

Jste ve funkci rok. Co nejdůležitějšího vás čeká v roce následujícím?

Těch úkolů je celá řada. A to nejen pro mě, ale pro celé vedení kraje. Zejména soustředíme veškeré síly na získání finančních prostředků ze státního rozpočtu do oblastí, kde nám dlouhodobě chybí. Chceme přepočet financování sociálních služeb, jasně dané peníze na opravy a údržbu silnic II. a III. tříd, spravedlivé vyrovnání rozdílu v rozpočtovém určení daní a tím vyrovnání částek na obyvatele mezi kraji. Dále nás čeká zásadní změna v podpoře a propagaci našich regionálních chovatelů, pěstitelů, drobných i větších výrobců. Bude hotová koncepce zdravotnictví v kraji. Snad budeme mít jasnější představy v zásadních otázkách, jako je těžba lithia, vznik gigafactory, trasa vysokorychlostní tratě a tak dále.

V letošním roce šly výrazné finance kraje na podporu Krajské zdravotní, díky EU se tu koná řada investic, bude i nadále podpora vysoká a na co hlavně půjde?

Ta řada investic se nekoná díky EU, ale díky rozhodnutí vedení kraje a vedení KZ. Projekty využívající prostředky EU toto pouze doplňují částkou 1,5 miliardy, a to do přístrojového vybavení. Dále počítáme s využitím dalších výzev ministerstva pro místní rozvoj, pokud budou vypsány tak, jak bylo naplánováno. A i tyto peníze půjdou do modernizace provozů KZ.

Nemáte obavu jako zástupce stoprocentního akcionáře KZ z toho, že největší nemocnice v kraji poptávají stovky lékařů a zdravotních sester a ti na trhu nejsou? Nepovede to třeba k zavření jedné z „okresních“ nemocnic?

Problematika lékařů a zdravotního personálu není jenom v našem kraji, ale v celé zemi. Děláme už příslušné kroky, od kterých si slibujeme zlepšení této situace, jako jsou například nabídky zajištění výhodného financování nebo přímo zajištění bydlení pro budoucí i stávající zaměstnance KZ. Snažíme se navázat kontakty se zahraničními spolupracovníky například z Ukrajiny nebo Vietnamu. Ale zásadní úkol je na našem školství, aby bylo zajištěno dostatek míst pro zájemce o tato studia. Nejenže nám chybí zdravotnický personál, ale ten stávající je už dvouletým vlivem covidu-19 unavený a vyčerpaný. Je obdivuhodné, že všichni zvládají zajistit zdravotní péči v takových podmínkách. Mají můj respekt a obdiv. Rozhodně ale nedojde k zavření žádné z nemocnic spravovaných KZ.

Předminulý týden se na magistrátu Ústí rozpadla koalice, v tomto volebním období je to již podruhé, co se ANO v Ústí rozsypala vláda. Jak se na potíže vašich kolegů díváte vy, protože vizitka pro ANO není příliš dobrá?

Podle mých informací se koalice nerozpadla, ale koaliční smlouvu vypověděl jeden z koaličních partnerů. Vláda tedy pokračuje dál, i když v menšinové sestavě. Kolegové to nyní budou mít těžší, budou muset více každou věc komunikovat napříč celým zastupitelstvem a hledat podporu pro jednotlivé návrhy. Není to jednoduché, ale je to reálné. Není to o dobré nebo špatné vizitce ANO. Možná si to mnozí neuvědomují, ale je to vizitka celého zastupitelstva města Ústí nad Labem a všichni by se měli zamyslet nad tím, co znamená být zvoleným zastupitelem. Někdy je těžké ustoupit ze svých požadavků a potlačit své ego, ale vzájemná dohoda je vždy prospěšnější. Vždy je lepší dívat se při prosazování svých požadavků na věc z větší perspektivy.