Koalice povolila v Chomutově kasina, město potřebuje další zdroj příjmů

Obecně závazná vyhláška byla součástí materiálu o rozpočtu na rok 2021. Podle městského ekonoma Jana Mareše přijde Chomutov vlivem epidemie koronaviru na daňových příjmech o více než 74 milionů korun, další propad v desítkách milionů korun přinese zrušení superhrubé mzdy.

Vedení města chce ztrátu částečně pokrýt i daňovými příjmy z hazardu. Ačkoliv ještě kasino ve městě nevzniklo, ekonomové započítali do rozpočtu příjem třicet milionů korun.

„Propad příjmů je obrovský, kromě škrtů na výdajích musíme hledat i na příjmové stránce a tohle je pragmatický krok, který bude méně bolestivý, než omezování některých služeb či jejich rušení,“ uvedl v diskusi primátor Marek Hrabáč (ANO).

Důrazně odmítl tvrzení, že vyhláška umožní vznik mnoha heren. „Nejde o vznik heren v hospodách a restauracích. O tom v žádném případě nehlasujeme. Vyhláška upravuje vznik certifikovaného luxusnějšího kasina, které vedle automatů musí provozovat i živou hru,“ dodal.



Negativní vliv na celé město

Proti tomu se ostře vymezila opozice. Ta vedení města vytkla, že tak důležité rozhodnutí je „schované“ v materiálu o rozpočtu. Vznik kasina bude mít podle nich negativní dopad na celé město a jeho pověst.

„Fakticky schvalujeme herny, kde podle legislativy musejí být tři stolečky s živou hrou, třeba i Člověče, nezlob se, ale ty nikdo nemusí hrát. Závislost na automatech je choroba, nejedná se o špatný charakterový rys. Čím dostupnější bude, tím víc lidí jí propadne. Všichni víme, že větší tendenci propadnout hazardu mají lidé s nízkou finanční gramotností. Už 21 procent Chomutováků má exekuci a sociální dopady s tímto spojené budou zásadní,“ řekl Marian Bystroń z Pro Chomutov.

„Představa, že v chomutovském kasinu budou hrát nějací bohatí sportovci či James Bondové je naprosto zcestná. Za každý milion pro město Chomutov tam bude muset někdo proházet deset milionů korun a budou to naši občané,“ přidal jeho stranický kolega Karel Straka.

Další upozorňovali, že hazardní byznys přinese větší zisky hazardním firmám než městu.

Zastánci kasina argumentovali nejen potřebou najít zdroj příjmu, ale i faktem, že v Chomutově se hazard stejně hraje. A to v kasinu, které je v nákupní zóně naproti sídlišti Písečná, které je fakticky v Chomutově, ale spadá už do katastru sousedních Otvic. Zaznělo i to, že se tam chystá otevření dalšího kasina, ze kterého nebude mít Chomutov žádné příjmy stejně jako v případě prvního.

Dalším argumentem pro bylo, že hazard je oproti minulosti více regulován, a to prostřednictvím nového registru hráčů. V něm mají být lidé pobírající dávky nebo dlužníci v úpadku. Provozovatel hazardních her takové lidi nesmí vpustit do herny. Do registru se mohou nechat dobrovolně zapsat i patologičtí hráči.



Koalice pro, opozice proti

K hlasování o vyhlášce a návrhu rozpočtu se dostali zastupitelé až před 23. hodinou. Pro vyhlášku nakonec zvedlo ruku 19 zastupitelů z ANO, Nového severu, KSČM a ČSSD, z koalice se zdržel Jan Mareš. Proti byli zastupitelé z PRO Chomutov, ODS a SPD.

Vyhláška uvádí, že kasino může vzniknout jen v určitých částech města a vymezuje lokality, kde takový podnik být nesmí.



Provozování kasina je vyhláškou zakázáno v městské památkové zóně, v rozšířeném středu města a ve velkých městských sídlištích. Dále pak není možné provozovat kasino ve vzdálenosti kratší než 100 metrů od školy a školského zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže a lůžkového zařízení sociálních služeb.

Společně s vyhláškou zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. Ten je v objemu přes 1,396 miliardy korun.