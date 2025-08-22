Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Požár odpadu, který dnes vypukl na zahradě v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku, se rozšířil na střechu a fasádu bytového domu. Z domu muselo odejít 21 lidí včetně 11 dětí.

Požár odpadu na Teplicku se rozšířil na bytový dům. (22. srpna 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Hasičům se podařilo požár lokalizovat krátce před 14. hodinou. „Zásah nám ztěžoval hustý dým stoupající ze střechy, kde je umístěná fotovoltaika,“ uvedl mluvčí hasičů Milan Rudolf.

Hasiči z domu zachránili kočku. Průzkumná skupina prohledávala půdní prostory, nikdo se v nich nenacházel.

Později odpoledne jednotky prolévaly trámy pod střechou a kontrolovaly termokamerou jejich teplotu. Dům ještě bude muset posoudit statik. Informace o případných zraněních zjišťujeme.

Z neděle na pondělí hasiči zasahovali u dvou požárů bytových domů, a to v Duchcově na Teplicku a v Litvínově na Mostecku. V Duchcově zachránili tři lidi, v Litvínově se jeden člověk nadýchal kouře a skončil v nemocnici.

