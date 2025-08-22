Hasičům se podařilo požár lokalizovat krátce před 14. hodinou. „Zásah nám ztěžoval hustý dým stoupající ze střechy, kde je umístěná fotovoltaika,“ uvedl mluvčí hasičů Milan Rudolf.
Hasiči z domu zachránili kočku. Průzkumná skupina prohledávala půdní prostory, nikdo se v nich nenacházel.
Později odpoledne jednotky prolévaly trámy pod střechou a kontrolovaly termokamerou jejich teplotu. Dům ještě bude muset posoudit statik. Informace o případných zraněních zjišťujeme.
Z neděle na pondělí hasiči zasahovali u dvou požárů bytových domů, a to v Duchcově na Teplicku a v Litvínově na Mostecku. V Duchcově zachránili tři lidi, v Litvínově se jeden člověk nadýchal kouře a skončil v nemocnici.