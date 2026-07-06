Hořící fritéza způsobila požár v hotelu na Děčínsku. Evakuovalo se osm lidí

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Při požáru domu v Brně se zranili dva hasiči. Škody budou milionové
K požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo devět jednotek, uzavřena byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. „Hasiči teď rozebírají střešní konstrukci a snaží se požár lokalizovat,“ doplnil Faják.
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Jak dlouho zásah potrvá, zatím nedokázal odhadnout.