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Hořící fritéza způsobila požár v hotelu na Děčínsku. Evakuovalo se osm lidí

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  15:17

Hasiči zasahovali u požáru hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku (6. července 2026) | foto: X @HzsUlk

Hasiči na Děčínsku vyjížděli v pondělí před polednem k požáru hotelu ve Vysoké Lípě, před ohněm evakuovali osm lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začala fritéza, odkud se zřejmě oheň odsáváním rozšířil do půdních prostor a rozšířil se na krovy a střechu, sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Faják.

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K požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo devět jednotek, uzavřena byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. „Hasiči teď rozebírají střešní konstrukci a snaží se požár lokalizovat,“ doplnil Faják.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jak dlouho zásah potrvá, zatím nedokázal odhadnout.

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