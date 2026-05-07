Hasiči stále zasahují v Českém Švýcarsku, snížili stupeň poplachu na druhý

Hasiči v oblasti pokračují v zásahu a poté, co vyhlásí likvidaci požáru a ukončení zásahu, požářiště předají správě národního parku.
Aktuální plochu požářiště ve středu večer odhadli na přibližně dva hektary, původně zasahovali na více než sto hektarech. Jednotky z jiných krajů se postupně vracejí na základny, další odjedou ve čtvrtek ráno, uvedli hasiči na webu.
V náročném skalním terénu pokračují specializované hasební práce. S likvidací některých ohnisek u skalních převisů, kam není možné dopravit vodu shora, nasadili hasiče se specializací lezec.
„Ti se do nepřístupných míst slaňují a provádějí hašení přímo ve stěně,“ dodali. Přes noc znovu hlídaly požářiště i drony.
Ve středu si jeden ze zasahujících hasičů poranil koleno. „Zraněný byl transportován do nemocnice k ošetření a následně propuštěn do domácího léčení,“ uvedl mluvčí hasičů Václav Pilný.
Policisté společně s vyšetřovateli hasičů a kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření zjišťují příčinu požáru a prověřují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost.
Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tentokrát ale požár zasáhl desetkrát menší území.