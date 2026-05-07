Hasiči stále zasahují v Českém Švýcarsku, snížili stupeň poplachu na druhý

  7:21
Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý, oznámili ve čtvrtek ráno na síti X. Od soboty, kdy požár v národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na třetí.
Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal si přítomnost stovek hasičů, kterým pomáhaly i vrtulníky. (4. května 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hasiči v oblasti pokračují v zásahu a poté, co vyhlásí likvidaci požáru a ukončení zásahu, požářiště předají správě národního parku.

Aktuální plochu požářiště ve středu večer odhadli na přibližně dva hektary, původně zasahovali na více než sto hektarech. Jednotky z jiných krajů se postupně vracejí na základny, další odjedou ve čtvrtek ráno, uvedli hasiči na webu.

„Jak vznikl požár? Máme indicie.“ Do Českého Švýcarska se sjeli policisté

V náročném skalním terénu pokračují specializované hasební práce. S likvidací některých ohnisek u skalních převisů, kam není možné dopravit vodu shora, nasadili hasiče se specializací lezec.

„Ti se do nepřístupných míst slaňují a provádějí hašení přímo ve stěně,“ dodali. Přes noc znovu hlídaly požářiště i drony.

Ve středu si jeden ze zasahujících hasičů poranil koleno. „Zraněný byl transportován do nemocnice k ošetření a následně propuštěn do domácího léčení,“ uvedl mluvčí hasičů Václav Pilný.

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Policisté společně s vyšetřovateli hasičů a kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření zjišťují příčinu požáru a prověřují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost.

Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tentokrát ale požár zasáhl desetkrát menší území.

Zvláštní stupeň poplachu, bezletová zóna. V Českém Švýcarsku hoří sto hektarů

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko....

V národním parku České Švýcarsko u Jetřichovic hoří plocha lesa o velikosti jednoho kilometru čtverečního, upřesnili hasiči. Platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru byla vyhlášena bezletová...

Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, musí zvládnout ještě 20 hektarů

Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko (3. května 2026)

Hasičům se v pondělí večer podařilo lokalizovat požár v národním parku České Švýcarsko, s kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště...

Požár v Českém Švýcarsku úspěšně hasí sedm vrtulníků. Lidé hasičům nosí jídlo

Požár u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. (3. května 2026)

Hasiči s pomocí policie ČR stále pokračují v hašení požáru u Rynartic v národním parku České Švýcarsko. Nadále platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zasaženou plochu o velikosti 100 hektarů se...

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich dopoledne bylo ještě kolem 370, odpoledne některé...

„Jak vznikl požár? Máme indicie." Do Českého Švýcarska se sjeli policisté

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl...

Sluneta využila střeleckého váhání Opavy a protáhla čtvrtfinálovou sérii

Basketbalisté ústecké Slunety slaví výhru v pátém čtvrtfinálovém duelu.

Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále ligového play off Opavu 87:72 a snížili stav série na 2:3. Velký podíl na výhře Slunety měl autor 28 bodů Nicholas Johnson. Slezané budou mít...

6. května 2026  21:23,  aktualizováno  21:59

V chomutovské kauze stíhají i bývalého zastupitele a majitele hokejového klubu

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO), která se týká ovlivňování veřejných zakázek, jsou mezi nově stíhanými bývalý zastupitel Chomutova za ANO Petr Kaiser a majitel...

6. května 2026  17:53

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich dopoledne bylo ještě kolem 370, odpoledne některé...

6. května 2026  8:05,  aktualizováno  16:26

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

Snímek z počátku letošního dubna. Jeden z tehdy vyfocených čápů na hnízdě v...

Tragický konec potkal jednoho z čápů bílých, kteří se před několika týdny usadili na hnízdě v Otvicích na Chomutovsku. Chráněného ptáka někdo smrtelně zranil střelnou zbraní. Obec se nyní obrací na...

6. května 2026  16:05

Tehdy a teď. Hasiči porovnali zásahy v Českém Švýcarsku. Co všechno je jinak?

Premium
Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko (3. května 2026)

Hasiči se už několik dní snaží zcela zlikvidovat požár v Českém Švýcarsku. Oheň zasáhl sto hektarů, tedy desetkrát méně než v roce 2022. Tehdy v národním parku zápolili s ničivým živlem celé tři...

6. května 2026  15:54

Autodrom Most mění vlastníka. Okruh koupil otec českého závodníka ve formulích

Czech Truck Prix 2025, Autodrom Most, fotopoint.

Společnost RIQ Investments oznámila oficiálně akvizici 100% podílu ve společnosti Autodrom Most. Novým majitelem slavného okruhu a polygonu bezpečné jízdy je Roman Staněk, otec českého závodníka,...

6. května 2026  15:34

Kárání za přípravu spisu i genetické testy. Soud rozplétá nelegální prodej psů

Agresivní americký bully

Okresní soud v Teplicích projednává kauzu údajně nelegálního prodeje štěňat. Podle kriminalistů Michaela V. lhala, že provozuje řádnou chovnou stanici, a podvedla tak dvě desítky kupujících, kteří se...

6. května 2026  14:48

„Jak vznikl požár? Máme indicie." Do Českého Švýcarska se sjeli policisté

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Kriminalisté ohledávají požářiště v Českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Prověřují, zda mohlo jít o úmysl...

6. května 2026  12:54

Třesk v hokejovém Litvínově, končí generální ředitel Hynek i manažer Vrábel

Pavel Hynek, generální ředitel hokejové Vervy Litvínov.

Hokejový Litvínov půjde podle očekávání do příští extraligové sezony s novým generálním ředitelem, k poslednímu květnu v klubu končí po šesti sezonách Pavel Hynek. Loučí se i sportovní manažer Tomáš...

6. května 2026  10:54

Ústecký šéf: Vyoral nemá formu, ale zapne. Ještě proti Opavě zamícháme karty

Ústecký Tomáš Vyoral útočí na koš Opavy.

Mysleli na medaili, ale teď budou basketbalisté Slunety odvracet rychlý konec sezony. Ve čtvrtfinále play off ztrácejí s Opavou 1:3 na zápasy a v domácí hale budou ve středu čelit mečbolu soupeře....

6. května 2026  7:46

Rána pod pás. Obce zaskočil plán rychlejší stavby větrníků, mají být i u Řípu

Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

Ve třech oblastech Ústeckého kraje má být v budoucnu snazší postavit větrné elektrárny. Počítá s tím návrh na vymezení akceleračních zón, který představilo ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o...

6. května 2026  6:17

