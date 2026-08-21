Kriminalisté momentálně prověřují, jak přesně k nebezpečné situaci došlo a zda někdo nepochybil. Případ vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Zajišťují také svědectví lidí, kteří byli v době incidentu na místě nebo cestovali daným vlakem.
„K řádnému objasnění celé věci by kriminalisté potřebovali vyslechnout co nejvíce svědků, kteří se v uvedené době nacházeli na zastávce či ve vlaku,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová s tím, že lidé, kteří mají k události jakékoli informace, se mohou ozvat prostřednictvím linky 158.
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Vlak vláčel ženu desítky metrů, dveře předtím sevřely kočárek s jejím dítětem
Vlak z Děčína do Litvínova vypravily České dráhy. Šlo o starší soupravu s centrálně zavíranými dveřmi. Pokud mezi nimi zůstane překážka, například část kočárku, samy se znovu neotevřou.
„Jedná se o soupravu z počátku 90. let 20. století s centrálně zavíranými dveřmi, které jsou blokované proti otevření podle předpisů Mezinárodní železniční unie od rychlosti 5 km/h. Tento typ dveří na rozdíl od modernějších systémů sám nezareaguje na překážku mezi dveřními křídly jejich opětovným otevřením. Před odjezdem soupravy je proto důležitá vizuální kontrola vlakové čety,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
České dráhy podle Šťáhlavského podobné vozy postupně vyřazují z provozu a na této trati by jejich nasazení mělo skončit ještě letos. „Po incidentu zároveň zpřísňujeme instruktáž zaměstnanců. Zasažené rodině jsme nabídli pomoc i případné odškodnění,“ doplnil Šťáhlavský.
Případ řeší i Drážní úřad
Případem se zabývá i Drážní úřad, který prověřuje okolnosti události a to, zda byla dodržena všechna pravidla při odbavování cestujících a kontrole dveří před rozjezdem vlaku.
Nehoda se stala 22. července. Žena tehdy už stála na nástupišti, kočárek s dítětem však zůstal ještě částečně uvnitř soupravy. Dveře se následně zavřely a kočárek sevřely. Vlak se začal rozjíždět a žena jej nepustila.
„Žena držela kočárek sevřený mezi dveřmi vlaku a nepustila jej zhruba 45 metrů do doby, než se vlak na upozornění kolem stojících lidí zastavil,“ popsala Gazdošová.