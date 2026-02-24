Chovatel z Teplicka bojuje o život, uštkl ho nejjedovatější had na světě

Autor:
  9:05
Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat do na specializované pracoviště všeobecné pražské nemocnice. Podle informací iDNES.cz sháněli čeští lékaři protijed v Německu, protože u nás není dostupný.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Prudce jedovatý had muže uštkl při krmení v teráriu v neděli navečer. Záchranáře zavolali příbuzní muže v pondělí nad ránem.

„V pondělí ráno okolo páté hodiny jsme zasahovali na Teplicku u muže uštknutého jedovatým hadem. Muže jsme okamžitě převezli do teplické nemocnice,“ popisuje mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

„Pacient byl hospitalizován na teplickém ARO se závažnou otravou po uštknutí hadem,“ doplňuje Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou teplická nemocnice spadá.

Prudce jedovatá zmije uštkla chovatele, v bytě bylo dalších sedm hadů

V Teplicích však pacient pobyl jen pár hodin a později dopoledne byl převezen do všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podle informací CNN Prima NEWS, se jednalo o taipana menšího, kterého odborníci považují za nejjedovatějšího hada na světě. Chovatel měl hada umístěného v domácím teráriu v oblasti Dubí.

„Všechny chovatele, ať už o jsou amatéři nebo profesionálové, upozorňujeme, že po uštknutí jedovatým hadem, ať už se to v tu chvíli třeba nejeví nebezpečné, je důležité vyhledat lékařskou pomoc,“ připomíná Voleník.

Jed taipana může zabít až sto lidí

Taipan menší zvaný též taipan útočný je jedovatý had, který je endemitem oblastí centrální Austrálie a žije ve státech Queensland a Jižní Austrálie.

Je to poměrně velký, většinou spíše tmavě zbarvený had, jehož délka se pohybuje okolo 1,8 metru, ale může dorůst i ke 2,5 metru. Živí se především malými savci, jako jsou myši a krysy, které usmrcuje rychlými opakovanými kousanci.

Chovatele uštkl jedovatý chřestýš, muže léčí specialisté v Praze

Jedná se o nejjedovatějšího hada a zároveň o nejjedovatějšího plaza na světě, jediné jeho uštknutí může teoreticky usmrtit nejméně 62 (někdy se udává 100) lidí či několik set tisíc myší.

Pro člověka však není příliš nebezpečný, neboť žije většinou v neobydlených oblastech a je, navzdory svému druhému jménu, poměrně plachý.

