VIDEO: Gondola zamířila z Lounska do Benátek. Je to unikátní dílo

„Nejtěžší na celé přepravě bylo naložení na kamion pomocí jeřábu. Samotná cesta by měla proběhnout bez větších obtíží. Jediné co jsme museli uzpůsobit, je výška, abychom se vešli do 2,8 metru. Počítám s tím, že do cíle dorazíme za dva dny,“ popsal Vojtěch Pokorný předseda Svatojánského spolku z Prahy, který je organizátorem celé akce.

Před odjezdem plavidlu, které se od běžných gondol liší bohatou výzdobou a v historii sloužilo pro válečné účely, požehnal litoměřický biskup Jan Baxant.

Vytvoření dřevěné dekorace na plavidle, které loni získal spolek přímo z Benátek, trvaly několik měsíců a podílely se na ní desítky českých výtvarníků a řemeslníci – řezbáři, truhláři, malíři, sochaři či umělečtí designéři.



„Začalo se 20. května a skončili jsme dnes ráno. Poslední drobné úpravy provedou řezbáři přímo v Benátkách,“ upozornil Pokorný s tím, že jde o unikátní řezbářské lodní dílo, které v posledních 60 letech nevzniklo.

Dekorativní výzdoba lodě je provedena poctivou původní barokní technologií ruční řezby. Autorem sochařské výzdoby je Jiří Němec, který žije a tvoří v Nehasicích.

Na přídi lodi je umístěna dřevěná 1,8 metru vysoká socha sv. Jana Nepomuckého, který je jedním z českých zemských patronů a současně patronem Benátek, dále erb Prahy a dvě lunety s vyobrazením Malé Strany, Karlova mostu a Starého Města. Celý přední kastel je lemovaný po bocích dvěma masivními volutami, které umocňují výraz celé přídě.

Zadní kastel lodi symbolizuje Prahu a Českou republiku. Na zádi je umístěn erb českého lva jako symbol českých králů. Po bocích na krajích paluby lodě jsou umístěny v závoji rozety pražských ledňáčků, které symbolizují vzkříšení a českou světici Ludmilu. V celé délce poté lemují loď dřevěné drapérie s ornamentními prvky imitujícími textilní řasení.

Bissona Praga se začlení do flotily benátských barokních veslic, ta z České republiky bude jedenáctou. Všechny se představí na velkolepé historické slavnosti Regata Storica, která se koná 1. září. Historie regaty sahá do poloviny 13. století. Akce se každoročně účastní tisíce diváků, včetně čelních představitelů Itálie – prezidenta a premiéra.

Unikátní plavidlo vzniklo díky financování převozníka pražského Zdeňka Bergmana. České publikum ho bude moci vidět v příštím roce na Svatojánské slavnosti Navalis, kterou organizuje Svatojánský spolek. Uskuteční se v polovině května v Praze na Vltavě. Loni se slavnosti poprvé zúčastnily i dvě barokní lodě typu bissona – Geografia a Cavalli, které tak vůbec poprvé opustily vody v Benátkách.