Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka

V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka, velkého kamaráda a spolupracovníka slavného ilustrátora Adolfa Borna. Jelínek se věnoval ilustracím či karikaturám. Získal řadu cen.
Vernisáž výstavy obrazů Oldřicha Jelínka v Mostě | foto: archiv OMGM

Oldřich Jelínek v havlíčkobrodské galerii, které daroval výběr ze svého...
Oldřich Jelínek (1930–2025) byl grafik, ilustrátor, karikaturista, tvůrce filmových plakátů, kresleného filmu a večerníčků. S Adolfem Bornem se stali kamarády na gymnáziu v Praze, společně pokračovali na přelomu 40. a 50. let minulého století ve studiu na AVU a poté vytvořili ve výtvarném umění nevídané tvůrčí duo.

„I proto už dnes někdo těžko rozliší, kdo je v jejich rané tvorbě autorem té či oné karikatury nebo ilustrace, protože v počátcích často na jednom titulu pracovali společně,“ uvádí kurátorka OMGM Olga Kubelková.

Jejich karikatury, ilustrace a komiksy se brzy staly vyhledávanými a byly důvodem bohaté spolupráce s knižními vydavatelstvími a časopisy jako ABC, Dikobraz, Plamen, Pionýr, Sluníčko, Čtyřlístek či Svět motorů. Za svou tvorbu, převážně grafickou a ilustrační, získal Jelínek celou řadu cen na mezinárodních knižních festivalech a výrazně se uplatnil i v animovaném filmu.

Po emigraci uznávaného výtvarníka režim vyhrožoval německým galeriím

„Břitká satira vedla po roce 1968 k jeho bojkotu oficiálními komunistickými kruhy, a to i přes nesporné mezinárodní úspěchy a ocenění. Patří k nim výstavy na všech kontinentech nebo prestižní ocenění za Nejkrásnější knihu roku 1975 v Boloni,“ přibližuje Kubelková. „V roce 1981 před neustálým normalizačním tlakem emigroval do západoněmeckého Mnichova,“ doplňuje.

V bavorské metropoli prožil Jelínek nesnadné časy, kdy kromě několika nejbližších přátel o něm neměl nikdo žádné zprávy, a pomalu tak upadl v zapomnění. Stále však tvořil.

Oldřich Jelínek v havlíčkobrodské galerii, které daroval výběr ze svého životního díla. Jeho výstava zde trvá do 15. října.
„Když se na začátku 90. let objevil v Praze, bylo to velké překvapení, protože záměrně byla rozšířena zpráva, že v Německu zemřel. Až v roce 1998 mu jeho přátelé uspořádali, po více než dvaceti letech, znovu výstavu v Čechách,“ vysvětluje Kubelková.

Jelínkova tvorba se podle Novákové v novém prostředí a v nových poměrech pomalu proměnila – námětově víc než stylově. Stále je v ní jeho neopakovatelný styl a smysl pro břitkou ironii, ale náměty si více všímají i mezinárodní kulturní scény hudební a taneční.

„Grafiku pro svou náročnost a menší oblibu v Německu opustil, ale stohy kreseb a obrazů ji bohatě suplují. V roce 2017 se rozhodl celé své dílo, které vzniklo v době jeho emigrace, věnovat jako celek tehdejší Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě,“ říká Kubelková.

Ženy, automobily a letadla

Za svůj život ilustroval Jelínek přes 200 knižních titulů – v Československu kolem 150 knih a v Německu dalších více než 50. Šlo hlavně o detektivky a thrillery.

„Jeho styl je precizní a zejména díla s náměty žen, automobilů a letadel patří opravdu ke světové špičce. Stejně jako Kamil Lhoták byl Oldřich Jelínek okouzlen světem balonů, letadel a automobilů a svůj hold Františku Tichému zase vzdal v řadě obrazů inspirovaných světem cirkusu,“ zmiňuje Kubelková.

V Mostě si mohou návštěvníci prohlédnout necelou stovku Jelínkových obrazů, které zapůjčila havlíčkobrodská galerie. „Jde o takovou směs. Jedná se o satirická, abstraktní nebo figurální díla či sérii obrazů na téma hudby, tance a cirkusu,“ vypočítává Kubelková. Výstava potrvá do 31. května.

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

Propichování intimních partií, věšení na hák. Byla jsem celá modrá, říká oběť týrání

Premium
Jedna z obětí tyrání v Siřemi promluvila osobně pro iDNES.cz.

Vtipný a přátelský kytarista, který i pro jistou dávku suverenity dokázal opačné pohlaví snadno okouzlit. Takový byl podle jedné z obětí Karel N., muž, pro něhož se vžila přezdívka „tyran ze Siřemi“....

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná

Premium
Ústí nad Labem, 17. 1. 2026. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

