Únik od těžkého osudu v obrazech. Dílo Kodovské vystavují v Severočeské galerii

„Marie Kodovská (1912–1992) je po právu považovaná za jednu z nejvýznamnějších představitelek českého insitního umění 20. století,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská.

Nestudovaná výtvarnice Kodovská prožila těžký život ovlivněný chudobou, nemocemi a nevydařeným manželstvím, vše jí navíc ztěžoval celoživotní handicap – ochrnutá pravá ruka. Tvrdě pracovala na poli a později jako dělnice v textilní továrně. Únik od těžkého každodenního údělu nacházela v umělecké tvorbě. Od dětství psala básně a v 52 letech začala také malovat.

„Podobně jako jiní insitní tvůrci si svými obrazy zdobila stěny domova, malovala na nábytek a krášlila prostor své zahrady, do níž umísťovala svá díla. Ve stavu snění a v imaginativním tvůrčím procesu nacházela úlevu, harmonizaci své neklidné, osudem zkoušené duše. Nemalovala svět, jaký byl, ale jaký by mohl být,“ popisuje kurátorka výstavy Jana Milota Foltýnová.

Kromě výtvarných děl se návštěvníci mohou na výstavě seznámit také s autorčinou básnickou tvorbou. Po načtení QR kódů si u vybraných obrazů mohou přehrát některou z jejích básní, a to v podání herečky Barbory Hrzánové. Výstavu doplňuje i autentická promluva Marie Kodovské, jak ji v roce 1981 zachytilo rozhlasové pásmo Českého rozhlasu.

Výstava „Z mých dálek“ bude přístupná až do 18. května. Galerie je otevřena od středy do neděle, a to vždy od 10 do 17 hodin.