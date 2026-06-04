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Výhrůžka střelbou vyhnala z obchodního centra 1 500 lidí. Na linku volalo dítě

Autor:
  8:47
Policisté odložili případ anonymní výhrůžky střelbou, kvůli které museli v závěru prosince evakuovat obchodní centrum Galerie Teplice. Jak se ukázalo, vše má na svědomí malé dítě, a to nelze trestně stíhat.

KRIMI

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„Kriminalisté zjistili totožnost volajícího. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nezletilou osobu ve velmi nízkém věku, byla věc odložena, jelikož se nejedná o trestný čin a věc nelze vyřídit jinak,“ uvedl policisté na síti X.

Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym hrozil střelbou. (27. prosince 2025)
Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym hrozil střelbou. (27. prosince 2025)
Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym hrozil střelbou. (27. prosince 2025)
Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym hrozil střelbou. (27. prosince 2025)
9 fotografií

Z obchodního centra bylo v prosinci po anonymním telefonátu evakuováno přibližně 1 500 lidí. Následovala důkladná prohlídka celého objektu.

Po několika hodinách se lidé mohli vrátit do obchodů, hlídky nicméně zůstávaly přítomny uvnitř i v bezprostředním okolí.

Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou

Současně se rozjelo pátrání po neznámém volajícím, kterému hrozilo obvinění z trestného činu šíření poplašné zprávy.

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