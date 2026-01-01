Rom o Romech. Dzurko si zamiloval skleněnou drť, díla ukazují v Litoměřicích

Monumentální obrazy ze skleněné drtě i nevšední dřevěné plastiky, které osobitým způsobem reflektují svět Romů, představuje nová výstava litoměřické galerie nazvaná Rudolf Dzurko: Jako celej život. Instalace připomíná Dzurka jako umělce, jehož výtvarný jazyk vznikal z experimentu, intuice a z vnitřní potřeby sdílet svou životní zkušenost.

„Dzurkova výtvarně neškolená, ovšem zcela sebevědomá tvorba je působivá svou osobitostí, a to nejen v rovině provedení, kdy autor neustále zkoušel možnosti a meze své techniky lepení zbytkové skleněné drtě na skleněnou podkladovou plochu, ale také obsahem. Je to tvorba plná citu, radosti, smutku, pocitu pospolitosti i samoty, toho kouzelného i tíživého, co je součástí nejen všedního života, ale i představ,“ říká kurátorka výstavy Jana Milota Foltýnová.

Rudolf Dzurko (1941–2013) byl romský umělec slovenského původu. Ještě když byl malý, odešla jeho rodina při dosidlování míst po odsunutých Němcích do severních Čech. Ve Skalici u České Lípy pak Dzurko začal vytvářet své jedinečné obrazy ze skleněné drti lepené na tabulové sklo.

Živil se mnoha profesemi – jako soustružník, zedník, topič, dělník ve sklárně, doručovatel i stavební dělník. Umění se věnoval ve svém volném čase a prvních výstav se účastnil v 70. letech, kdy byl zván na národopisné expozice typu Umění československých cikánů nebo Naši spoluobčané cikáni.

Ve své tvorbě Dzurko reflektoval svět Romů, který, jak citlivě vnímal, byl po desetiletí vystaven duchovní likvidaci komunistickým režimem. Tomu neunikl ani on sám, když byl v 80. letech poslán do blázince v Beřkovicích, protože se stýkal s chartisty.

„Rudolf Dzurko tvořil z radosti i z nutkavé potřeby uchovat paměť, zpřítomnit si podobu i myšlenkový svět blízkých osob, své vnitřní prožitky i sdílené představy a zkušenosti. Jeho obrazy z recyklované skleněné drtě i řezbářské práce odrážejí umělcovu osobitou estetiku a zároveň hluboké emocionální ukotvení jeho tvorby,“ popisuje produkční galerie Barbora Klipcová s tím, že návštěvníci si mohou povšimnout například Dzurkovy dlouhodobé práce s motivem stromu, jenž se pro něj stal symbolem paměti, zakořenění i propojení člověka s přírodou a vlastním vnitřním světem.

Severočeská galerie zve na díla, která získala v posledních pěti letech

Rudolf Dzurko patří k výrazným postavám českého umění druhé poloviny 20. století. Uskutečnil na 40 společných i samostatných výstav v Česku a v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách po celém světě. Je nositelem Ceny Revolver Revue za rok 1996.

Litoměřickou výstavu Rudolf Dzurko: Jako celej život je možné navštívit až do 22. února. „Ač jde o insitního tvůrce, jehož jméno již proniklo do povědomí široké veřejnosti, jde o nejrozsáhlejší prezentaci jeho díla v Čechách v posledním čtvrtstoletí,“ připomíná Dana Veselská, ředitelka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Rom o Romech. Dzurko si zamiloval skleněnou drť, díla ukazují v Litoměřicích

