Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka

Miroslava Strnadová
  7:07
Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka (1926–2002) – sochaře, grafika, restaurátora a spoluzakladatele galerie. Výstavu galerie připravila k letošními stému výročí jeho narození. Potrvá do 1. března.
Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka. Výstavu...

Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka. Výstavu galerie připravila k letošními stému výročí jeho narození. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Josef Šimůnek, Černoška, pískovec, dílo z roku 1982
Kopie sochy sv. Barbory z 15. století. Josef Šimůnek ji vytvořil v roce 1982 z...
Josef Šimůnek, Sloupek, dřevo, dílo z roku 1967
Výstava divákům představuje jen malou část Šimůnkovy tvorby. S jeho prací se...
7 fotografií

„Jako umělec se Šimůnek pohyboval mezi plastikou, grafikou, keramikou a užitým uměním. Jeho tvorba vyrůstala z hlubokého vztahu k materiálu, zejména ke dřevu, které pro něj představovalo řemeslnou výzvu, ale také zdroj hlubší inspirace,“ popsala kurátorka výstavy Michaela Vávrová.

„Fascinovala ho kresba letokruhů, organická logika tvaru i možnost spojovat přírodní strukturu s geometrickým řádem,“ doplnila Vávrová.

Výstava divákům představuje jen malou část Šimůnkovy tvorby. S jeho prací se však mohou lidé setkat i na různých místech v regionu. Stojí například za pomníkem Karla Aksamita v Toužetíně poblíž Loun. Jako restaurátor také zachránil množství památek.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka. Výstavu galerie připravila k letošními stému výročí jeho narození.
Josef Šimůnek, Černoška, pískovec, dílo z roku 1982
Kopie sochy sv. Barbory z 15. století. Josef Šimůnek ji vytvořil v roce 1982 z umělého kamene.
Josef Šimůnek, Sloupek, dřevo, dílo z roku 1967
7 fotografií

Šimůnek se narodil v Lounech. Po studiu na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze spojil profesní život s lounským muzeum, kde působil nejdříve jako odborný pracovník a později jako ředitel.

V šedesátých letech se Šimůnek zařadil společně s Josefem Hlaváčkem, Emilem Julišem, Janem Sekerou, Bořivojem Lůžkem a dalšími mezi klíčové osobnosti, které přinesly Lounům jejich kulturní rozkvět.

Šimůnka, který byl výraznou osobností v lounské kultuře, připomene výstavou také Galerie města Loun a zdejší Oblastní muzeum. Obě výstavy začnou v březnu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Litoměřičtí kriminalisté řeší otřesný případ týrání zvířat. Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky a její trápení si natáčeli. Do mrtvého tělíčka pak kousal pes. Totožnost mladíků policie zná....

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení, ani neatestovaná lékařka,...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše

Pavel Jekel a za ním bambule, která končí v síti.

Gól negól, jaký svět neviděl. Silvestrovskou kuriozitou rozveselilo hokejovou veřejnost prvoligové derby pod širým nebem v Povrlech. Litoměřice slavily gól, přitom místo puku skončila v síti...

Při nočním požáru domu v Mostě hasiči evakuovali 26 lidí. Škoda je milion korun

Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci...

Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci na neděli 26 lidí, všichni vyvázli bez zranění. Škoda je odhadem milion korun, příčina se vyšetřuje, vyplývá z přehledu...

8. února 2026  7:38

Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka

Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka. Výstavu...

Galerie Benedikta Rejta v Lounech představuje tvorbu Josefa Šimůnka (1926–2002) – sochaře, grafika, restaurátora a spoluzakladatele galerie. Výstavu galerie připravila k letošními stému výročí jeho...

8. února 2026  7:07

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod....

7. února 2026  21:24,  aktualizováno  22:35

Vyloučení, trestňák a gól po zásahu VAR. Dvojitý trest, štvalo Jarolíma

Karvinský gólman Jakub Lapeš inkasuje gól v Teplicích.

Z klidu do neklidu za 100 sekund. Zásah VAR pohřbil naděje fotbalistů Karviné v Teplicích, po vyloučení svého kapitána inkasovali z přímého kopu a nakonec sobotní ligové utkání ztratili 2:0....

7. února 2026  19:23

Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Dům, kde bydlel jeden z mladíků, kteří jsou vyšetřování kvůli týrání zvířete.

Případ brutálního týrání kočky v sušičce otřásl veřejností. Rozhořčení lidé se v uplynulých dnech opakovaně shromažďovali před domem jednoho ze dvou mladíků, které v této souvislosti vyšetřuje...

7. února 2026  18:58

Teplice - Karviná 2:0, oslabení hosté znovu bez bodu i gólu. Soupeře nakopl Bílek

Teplický Michal Bílek slaví gól proti Karviné.

Tak tak udrželi nejlepší šestku, nicméně karvinští fotbalisté podruhé za sebou nezískali ani bod. V jedenadvacátém kole Chance Ligy opět prohráli 0:2, tentokrát v Teplicích, které zatím unikají bojům...

7. února 2026  16:58,  aktualizováno  17:20

Divadlo není byznys, ale služba, říká nový šéf ústecké scény Martin Peschík

Divadlo města Ústí nad Labem povede od února nový jednatel Martin Peschík.

Severočeské divadlo v Ústí nad Labem začíná novou éru pod vedením jednatele Martina Peschíka. Zkušený dirigent přebírá plně městskou instituci s vizí jasné dramaturgie a koncepčního plánování. S...

7. února 2026

Podmínka za troufalou loupež auta. Mladíci s ním chtěli odcestovat k moři

„Obžalovaní spolupracovali, doznali se a mají čistý trestní rejstřík a dobré...

Okresní soud v Děčíně potrestal v pátek podmínkou dva nezletilé kamarády, kteří loni na podzim provedli troufalou loupež. Přepadli v domě muže, aby se zmocnili jeho vozu a vydali se k Baltskému moři...

6. února 2026  15:08

Žádné komedie na hlavě. Potočný je i barber, fandí klubům z Brna: Postoupí oba

Roman Potočný v dresu slovenské fotbalé Skalice.

Svými góly „šmiká“ soupeře, svým strojkem a nůžkami bývalé spoluhráče. Fotbalista Roman Potočný se stal i barberem – v Brně se u něj dveře netrhnou. Od léta odtud vyráží kousek za hranice k...

6. února 2026  14:53

Už jsem si koupil lítačku, třeba se dám v metru do řeči, říká nový pražský arcibiskup

Premium
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (5. února 2026)

Necelé dva roky byl Stanislav Přibyl litoměřickým biskupem a už míří na arcibiskupský úřad do Prahy. Do „ateistických“ severních Čech, které ve 20. století prošly těžkým obdobím, se snažil přinést...

6. února 2026

Hry, pohyb a stimulace smyslů. Sestry otevřely v Ústí nové volnočasové centrum

Nové volnočasové centrum láká na hry a objevování. Centrum založily sestry...

V Ústí nad Labem otevřelo nové volnočasové centrum Lumi. Sestry Michaela Doubková a Petra Baftijar zde nabízejí unikátní prostor pro smyslové objevování, pohybové kroužky i dopolední klub. Do...

6. února 2026

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Premium
„V naší moderní porodnici bychom rádi přivítali první rodičky v pondělí 20....

Nepomohla ani petice žen, které žádaly návrat dvou oblíbených lékařů do porodnice v Litoměřicích. Petr Holba, bývalý zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení, ani neatestovaná lékařka,...

5. února 2026  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.