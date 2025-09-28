Nejsevernější kostel kdysi odstřelili. Na odhalený půdorys se vrátí rodáci

V únoru nejprve vyčistili celou parcelu od náletových dřevin, díky čemuž se podařilo najít přesný rozsah sutin vzniklých odstřelem kostela. Práce provedli studenti střední lesnické školy ve Šluknově.
„V dubnu pak vypracoval šluknovský odbor rozvoje plán, technologický postup a zadání zakázky na odklizení sutin z plochy, kde stával kostel. Smyslem zadání bylo odhalit podlahu původního kostela, zbytky obvodových zdí a pokud možno objevit dochované stavební relikty, zejména části původního památníku obětem 1. světové války, který stával na levé straně vstupu od kostela,“ uvedl vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí Martin Chroust.
Pracovníci stavební firmy, která zakázku získala, následně odstranili veškerou suť a především obnažili celý původní půdorys kostela. „Z větší části se také dochovalo obvodové zdivo do výše zhruba jednoho metru,“ dodal Chroust.
Práce na odklizení sutin podle Chrousta potvrdily vzpomínky pamětníků – tedy že v době odstřelu v roce 1960 se v kostele nenacházelo žádné vybavení, proto nyní nebylo nic nalezeno.
„Nalezeny však byly kamenné a betonové prvky, které plánujeme v rámci revitalizace plochy na místo vhodným způsobem vrátit, a to zejména v podobě obnoveného památníku obětem 1. světové války. Nalezené relikty totiž umožňují přesnou rekonstrukci celého památníku, kterou Šluknov nyní plánuje. Na revitalizaci celého prostoru bude zpracována dokumentace – sama obnova proběhne pravděpodobně po několika etapách za využití přeshraničních dotačních zdrojů a sbírek,“ popsal Chroust.
Nejprve město podle něho plánuje obnovit podlahu, aby se na odhaleném půdorysu původního kostela mohlo konat tradiční letní setkání rodáků, které nyní probíhá na ploše bývalého hřbitova. „A to již od příštího roku,“ řekl Chroust.
Veškeré práce na odkrytí půdorysu kostela vyšly šluknovskou radnici na 360 tisíc korun.
Odstřelili i školu, zůstal jen vodojem
Fukov (německy Fugau) býval osídlen převážně německým obyvatelstvem, první písemná zmínka o něm pocházejí z roku 1410. Po německém obyvatelstvu nesl název Slunná. Ve 20. století stávalo v obci 135 domů, ale zatímco v roce 1921 v nich žilo 739 obyvatel, v roce 1950 jich bylo již jen 87. Po druhé světové válce totiž bylo německy mluvící obyvatelstvo odsunuto. O uvolněné chalupy nebyl zájem a v roce 1947 se 107 opuštěných domů začalo rozprodávat jako levný stavební materiál.
Dne 23. září 1960 byly jako poslední dvě budovy v obci odstřeleny škola a právě kostel sv. Václava.
Ten byl postavený v letech 1784–1788. Pozdně barokní sakrální stavbu doplnila roku 1864 novorománská věž. Po dobu své existence to byl nejsevernější kostel v zemi.
Spolu s obcí zanikla i křížová cesta, která se nacházela u ohradní zdi hřbitova. V posledních letech se díky Šluknovu daří uskutečňovat projekty, které připomínají historii Fukova. Třeba v roce 2011 byl opraven vodojem, který patřil k poslední dochované stavbě obce, v roce 2014 byl vyčištěn a upraven hřbitov a rok nato zrekonstruována boží muka u cesty směrem na Taubenheim.
Na podzim roku 2015 proběhla výsadba ovocných alejí podél stávajících i bývalých fukovských cest. A během let 2017 až 2019 byla znovu obnovena ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze socha sv. Jana Nepomuckého blízko železničního viaduktu.