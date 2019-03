Mostečtí studenti budou o prázdninách demonstrovat u školy kvůli klimatu

Při akci Friday for Future studenti z mnoha zemí od září loňského roku protestují, aby upozornili na změny klimatu a přiměli politiky k důsledné ochraně životního prostředí a snižování emisí.

„Bydlíme v regionu, který několik desetiletí sužuje znečištění životního prostředí. Myslíme si, že bychom na to mohli upozornit tím, že uděláme unikátní stávku, kdy půjdeme o prázdninách do školy,“ uvedla Karolína Nodesová, studentka 4. ročníku gymnázia, která je organizátorkou akce.

„Momentálně máme na Facebooku u této události přes 50 zájemců, ale účast odhadujeme na zhruba 15 studentů. Sejdeme se před budovou gymnázia. Nejspíš dojde k debatě a výměně názorů, společné fotce a za zpěvu s kytarou budeme ještě nějakou dobu před budovou stát či sedět,“ dodala Nodesová.

Studentka zároveň upozorňuje, že nejde o snahu vyhnout se školním povinnostem. Je totiž přesvědčena, že mnozí dospělí budou akci právě takto brát a tím znevažovat jejich snahu.

„Naše motto je: ‚K čemu jarňáky bez jara?‘ a vztahuje k této jedinečné mostecké stávce. Tím chceme říci, že pokud budou klimatické změny probíhat tímto tempem, zanedlouho už se nebude dát hovořit o jarních prázdninách, jelikož všechna období splynou a budou se pouze střídat extrémní vedra a silné mrazy,“ uvedla Nodesová.

Obdobně jako mostečtí studenti prožijí poslední pracovní den tohoto týdne i gymnazisté z Děčína, Ústí, Žatce, Loun, Roudnice nad Labem nebo Teplic.

„Pár našich studentek se vydá na manifestaci do Prahy. Je dobře, že si mladí lidé uvědomují nebezpečí, které přináší změna klimatu, a je to dvojnásob dobře, že s tím chtějí něco udělat. Proto mám radost, že se naši žáci zapojují do akcí s tímto tématem,“ sdělil ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman.

Studentskou demonstraci podpoří i řada českých vědců

Páteční snažení mladých lidí podpoří i více než stovka českých vědců a akademiků. I jim se nelíbí určitá liknavost politiků v oblasti životního prostředí.

„Vychováváme studenty k většímu sebevědomí, posilujeme jejich schopnost prosadit se. Neučíme je ale odpovědnosti či spoluodpovědnosti, kterou nutně nesou i ti, co nedělají nic,“ uvedla například politoložka Vladimíra Dvořáková.

„Navíc, tito dnešní středoškoláci budou svědky dopadů změny klimatu nejen na ně, ale i na celý svět. Oni budou čelit všem hrozbám a konfliktům, které vyplynou z důsledků klimatické změny,“ dodala Dvořáková.

Mostecké studenty inspirovala Greta Thunbergová

Stávky jsou inspirované odhodláním patnáctileté švédské studentky Grety Thurnbergoké, která loni v srpnu nechodila do školy a seděla s transparentem „Školní stávka za klima“ před švédským parlamentem.

Od vlády vyžadovala dodržování pařížské klimatické dohody, v níž státy slíbily omezení emisí skleníkových plynů. Po všeobecných volbách ve svých protestech protestovala každý pátek.