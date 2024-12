Dva tisíce hektarů pro soláry? Moc, říká starosta k proměně krajiny po těžbě

Budování fotovoltaických elektráren na takzvaných asanačních územích po těžbě uhlí umožní aktualizace zásad Územního rozvoje Ústeckého kraje, kterou nyní schválili krajští zastupitelé.

Hejtman Richard Brabec (ANO) uvedl, že stavba elektráren na výsypkách je ideálním způsobem, jak využít degradovanou krajinu. „Vždycky jsem považoval za zvěrstvo, když se fotovoltaické elektrárny staví na zemědělské půdě,“ uvedl a dodal: „Tyto plochy mají být na výsypkách hnědouhelných dolů, což mi připadá jako velmi dobré využití části tohoto brownfieldu. Je to dva tisíce hektarů, není to málo, ale pořád je to zlomek z celého území výsypek.“

Požadavek na vymezení ploch pro stavbu fotovoltaických elektráren na území po těžbě uhlí vzešel z ministerstva průmyslu a obchodu už za minulé krajské vlády s tím, že rozvoj fotovoltaických elektráren pro obnovitelnou výrobu elektřiny je významným veřejným zájmem na zajištění energetické soběstačnosti České republiky.

Plán se nezamlouvá některým starostům obcí kolem šachet. Vadí jim, že území pokryjí rozsáhlé plochy fotovoltaických panelů. „Samozřejmě se mi to nelíbí. Lokalita po šachtě by se měla vrátit přírodě a měla by plnit funkci prostupné plochy. A to navržené množství fotovoltaiky je velké. Navíc jde o komerční činnost, ze které nebude mít obec žádný profit. Prakticky nepřináší žádná pracovní místa,“ zmínil například starosta Vrskmaně na Chomutovsku Václav Hora (Pro Vrskmaň a Zaječice).

V návrhu je vymezeno 14 ploch se třemi koridory pro elektrické vedení, které zajistí přenos energie z elektráren. Nové fotovoltaické elektrárny musí splňovat přísné podmínky. Budou rozděleny do menších bloků o maximální velikosti 80 hektarů s dostatečnými rozestupy. Výstavba nesmí ohrozit stromy, vodní plochy ani turistické trasy.

Energetická společnost ČEZ plánuje v regionu vybudovat několik desítek fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem až dva tisíce megawattů. „Jsem rád, že byla aktualizace schválena a můžeme pokračovat v projektech, které máme na výsypkách,“ okomentoval Jan Harnych z ČEZ.