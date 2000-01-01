náhledy
Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných horách. Zima formuje krajinu také v Národním parku České Švýcarsko. Voda prosakující pískovcem a stékající po skalách zamrzá a v postupných vrstvách vytváří neobvyklé ledové útvary.
Vodopád Chomutovka se řadí k menším vodopádům. Proud vody zde padá z výšky zhruba tří metrů. Sejít k němu se dá z asfaltové cesty, po které vede červená turistická značka.
Takto led svírá koryto říčky Chomutovka nedaleko Hory sv. Šebestiána.
Podle meteorologů mají sice mrazy v příštích dnech polevit, ve vyšších polohách však bude mrznout i nadále.
Zima kouzlí i na Děčínsku. Mrazivé teploty pomohly vytvořit uprostřed pískovcových skal v Českém Švýcarsku pozoruhodné ledové útvary.
Současné podmínky jsou podle mluvčího správy národního parku pro vznik tamních ledopádů ideální. „Teploty zůstávají po celý den pod nulou a krajinu pokrývá sníh. To zdůrazňuji záměrně, protože naše ledopády nejsou zamrzlé vodopády, ale mohutné rampouchy vznikající přímo na skalách,“ vysvětlil Tomáš Salov.
Tamní ledopády vznikají postupným namrzáním vody, která prosakuje pískovcem a stéká po skalách. Při mrazu se mění v led, který vrstvu po vrstvě vytváří fascinující útvary – od mohutných sloupů až po jemné ledové opony připomínající zmrzlé vodopády.
Vznikají útvary, které jsou fascinující nejen svou velikostí, ale i jedinečnou barevností.
Neobvyklé žlutavé až hnědočervené zbarvení ledopádů způsobují látky rozpuštěné v mrznoucí vodě. Ta při průchodu lesní hrabankou vyluhuje přírodní barviva, která pak rampouchům dodávají pestrou škálu odstínů – od křišťálově čiré přes nažloutlou až po sytě načervenalou.
K největším zimním atrakcím patří v Českém Švýcarsku ledopády v okolí Kyjova, Brtníků a Vlčí Hory.
V jeskyních a převisech vzniká ledová krása odlišným způsobem. Voda díky propustnosti pískovce stéká ze stropů, kde vytváří buď visící rampouch, nebo kapka dopadne na zem a ledový útvar roste směrem vzhůru.
Správa národního parku žádá turisty, aby v jeskyních nenechávali svíčky ani jiné zdroje světla. Tyto předměty v mrazu rychle přimrzají a zůstávají v ledu uvězněny, čímž kazí záběry ostatním a znečišťují okolí.
Ledová výzdoba v jeskyních je mimořádně křehká. Návštěvníci by proto měli být velmi obezřetní, aby ji nechtěně neponičili.
Cesty ve skalách bývají v zimě zledovatělé, a proto by návštěvníci neměli rozhodně podcenit výbavu. Základem jsou kvalitní teplé boty, doplněné o nesmeky. Ty jsou například v Kyjovském údolí pro bezpečný pohyb klíčové. Používejte je však jen na ledu, abyste kovovými hroty nepoškodili pískovcové podloží.
Za ledovou krásou národního parku míří v těchto dnech mnoho turistů. Protože jsou však kapacity parkovišť v okolí omezené, je lepší využít veřejnou dopravu. Vyhnete se tak komplikacím s hledáním volného místa.
Kyjovské údolí se zahalilo do bělostné krásy a proměnilo se v podmanivé zimní království, které láká k mrazivým procházkám.
Polohu nejznámějších ledopádů i přístupové turistické trasy snadno najdete na portálu Mapy.cz. Pro další podrobnosti, tipy na výlety či aktuální informace z terénu můžete navštívit také Dům Českého Švýcarska, který sídlí přímo na náměstí v Krásné Lípě.
