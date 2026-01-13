|
OBRAZEM: Mohutné sloupy i jemné opony. Mrazy na severu Čech vykouzlily ledopády
Mrazivé počasí vykouzlilo v přírodě úchvatné scenérie. Vodní toky zamrzají a proměňují se v jedinečnou podívanou. Pod ledovou krustu se zčásti schoval třeba vodopád na říčce Chomutovka v Krušných...
OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most
Jezero Most. Zatopený hnědouhelný lom často přezdívaný severočeské moře je stále oblíbenější rekreační oblastí, kterou si okamžitě zamilovali také potápěči. Pod zdejší hladinu je láká především...
Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu
Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...
VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu
Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...
Dobrý vlasy? Moderátorka basketbalu baví fanoušky silvestrovským sestřihem
Nepovedenými záběry, přeřeky nebo výbuchy smíchu potěšila na přelomu roku ve zveřejněném sestřihu svoje fanoušky Barbora Štěpánová, moderátorka basketbalové Slunety Ústí nad Labem. Pro ligový klub...
Dobří kapitáni se vracejí. Hradec a Teplice si mění Trubače s Kodešem
Velké odchody. A velké comebacky. Prvoligové fotbalové Teplice a Hradec Králové si mění záložníky, dvě velké osobnosti, které ve svých klubech nosily kapitánské pásky. Na severočeská Stínadla se...
Černá cikánka, řekl prý učitel o studentce. Rasismus tu je, přitakávají další žáci
Česká školní inspekce se zaměřila na soukromou střední školu Educhem v Meziboří na Mostecku. Její šetření souvisí s případem patnáctileté studentky, která před několika týdny upozornila na nevhodné...
Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy
Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly...
Doživotí a detence. Soud potvrdil muži trest za vraždu otce a malého syna
Muž, který předloni v prosinci zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku, si odpyká doživotní trest. Pravomocně mu ho potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Obžalovaný se k...
Schichtovu budovu zdobí obří malba. Zakrývá stopy po nedokončené demolici
Na administrativní budově bývalých Schichtových závodů v Ústí nad Labem na Střekově, později známých jako Setuza, se objevila nová velkoformátová grafika. Vznikla na čerstvě opravené omítce v místě,...
Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor
Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...
Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím
Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke Střekovu v Ústí nad Labem. Důvodem je nahromaděný led v řece, vyplynulo z úterního sdělení státního...
Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici
Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...
Legenda Hübl zůstává trenérem Pirátů. Zachraňovat je s ním budou Grof a Lobo
Hokejový Chomutov budou v první lize zachraňovat tři rovnocenní trenéři. Po rezignaci Martina Pešouta tým v úterý přebrali Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl jako výkonný manažer Pirátů....
Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, D7 u Žatce blokoval kamion
Dopravní nehody komplikují v úterý cestování v Ústeckém kraji. U průmyslové zóny Triangle na Lounsku omezila ráno provoz na D7 havárie kamionu, dálnice už je nyní průjezdná. Také dálnice D8 ve směru...
Trenérský záskok Hübl: Soutěže bych nezavíral, ztratí kvalitu. Baráž bych zrušil
V budoucnu si možná hokejová legenda Viktor Hübl stoupne na střídačku jako hlavní trenér, teď si poprvé vyzkoušel, jak by se v takové roli cítil. Když Martin Pešout v neděli rezignoval na funkci...
Forza FK Teplice! Severočeši mají fanklub v Itálii, tifosi dorazí na hit se Spartou
Když si Čech zamiluje italský fotbalový klub, to nepřekvapí. Ale když Ital fandí českému? Navíc, bez urážky, provinčnímu? A dokonce když je jich víc? FK Teplice se pyšní novým fanklubem v alpském...