Příznivci teplického klubu ze skupiny Tepličáci v sobotu na sociálních sítích uvedli, že policie zasáhla do jejich příprav na nedělní ligový zápas proti Slavii Praha. Tvrdili, že jim i soupeřovu táboru byly zakázány transparenty, mávací vlajky a veškeré choreografie, a dříve oznámený ohňostroj mimo stadion.
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Policie České republiky se však proti těmto výtkám ohradila a na síti X vydala odmítavé stanovisko.
„Nic takového se nestalo a Tepličáci to samozřejmě vědí. Řešili jsme pouze použití velkých krycích plachet bez nápisů či jiného obsahu, které mohou být využívány k zakrytí osob při manipulaci s pyrotechnikou a jejím odpalování,“ uvedla Policie ČR.
Zároveň zdůraznila, že proti samotným fanouškovským prezentacím na stadionu nijak nevystupuje.
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„Choreografie jako taková nám vůbec nepřísluší dopředu hodnotit a plně ji respektujeme jako součást fotbalové kultury,“ doplnila policie.
Utkání mezi Teplicemi a pražskou Slavií je na programu v neděli od 18:00 na stadionu Na Stínadlech. Domácí tým do zápasu vstupuje ze šestého místa tabulky, zatímco pražský celek ligu vede bez jediné porážky.