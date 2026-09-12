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Zakázali nám choreo před Slavií, tvrdí Tepličáci. Policie to obratem popřela

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  14:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Policie odmítla tvrzení fanoušků fotbalových Teplic, že by jim před nedělním duelem se Slavií plošně zakázala choreografii. Podle vyjádření bezpečnostních složek šlo pouze o opatření proti velkým plachtám, pod kterými se odpaluje pyrotechnika.

Příznivci teplického klubu ze skupiny Tepličáci v sobotu na sociálních sítích uvedli, že policie zasáhla do jejich příprav na nedělní ligový zápas proti Slavii Praha. Tvrdili, že jim i soupeřovu táboru byly zakázány transparenty, mávací vlajky a veškeré choreografie, a dříve oznámený ohňostroj mimo stadion.

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Policie České republiky se však proti těmto výtkám ohradila a na síti X vydala odmítavé stanovisko.

„Nic takového se nestalo a Tepličáci to samozřejmě vědí. Řešili jsme pouze použití velkých krycích plachet bez nápisů či jiného obsahu, které mohou být využívány k zakrytí osob při manipulaci s pyrotechnikou a jejím odpalování,“ uvedla Policie ČR.

Zároveň zdůraznila, že proti samotným fanouškovským prezentacím na stadionu nijak nevystupuje.

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„Choreografie jako taková nám vůbec nepřísluší dopředu hodnotit a plně ji respektujeme jako součást fotbalové kultury,“ doplnila policie.

Utkání mezi Teplicemi a pražskou Slavií je na programu v neděli od 18:00 na stadionu Na Stínadlech. Domácí tým do zápasu vstupuje ze šestého místa tabulky, zatímco pražský celek ligu vede bez jediné porážky.

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