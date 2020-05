Mezi Noční vlky v Děčíně přijel Foldyna, rýpl si do politiků pod ochranou

Se svou účastí prý neváhal ani minutu.



„Těchto akcí se účastním už několik let, spoluorganizuji a podporuji je z jednoduchého důvodu. Nebýt toho, že nás Rudá armáda osvobodila, že vyhráli u Moskvy a u Kurska, nebylo by žádné vylodění v Normandii, Pražské povstání, nebyla by tu svoboda a nebyl bych tu ani já. Moji rodiče utekli z lágru a z cely v Břeclavi je osvobodila právě Rudá armáda,“ vysvětlil poslanec.

Na setkání přijel z České Lípy, kde probíhala podobná pieta, stejně jako většina účastníků na motorce. Oproti předchozím rokům však kvůli uzavřeným hranicím z důvodu koronavirové pandemie tentokrát přijeli převážně Češi. V rukou měli věnce, kytice, ale i české, slovenské nebo ruské vlajky. Po pietě zahrála česká, slovenská i ruská hymna.



„Dámy a pánové, chci vám především poděkovat. Nevím, jestli jsme něco porušili nebo ne, ale to, že jste přišli položit květiny a poklonit se k hrobům vojáků Rudé armády svědčí o tom, že jste slušní lidé a že si uvědomujete, že by tady ani jeden z nás dnes nestál bez toho, aniž by ti kluci a holky, a bylo jich několik milionů, nebojovali za naši svobodu,“ pronesl Foldyna při oficiálním proslovu.

Vzápětí řekl, že se stydí za to, že s ním v jeho zemi žijí lidé, kteří si věc nedávají do souvislostí s druhou světovou válkou, ale mluví o politice. „Jsou to bezvýznamné nuly, které si dělají body na tom, že v době, kdy je tady mimořádný stav, bourají sochy, smějí se, a potom jsou schovaní někde ve sklepě a říkají, že se bojí nějakého agenta. Je to směšná bajka,“ podotkl Foldyna.

Zjevně tak narážel na pražského primátora Zděnka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře a starostu Řeporyjí Pavla Novotného, kteří v těchto dnech dostali policejní ochranu, kvůli možnému hrozícímu nebezpečí.

Další setkání čeká sympatizanty Nočních vlků hned zítra dopoledne v ústeckých Městských sadech. „A pak se přesuneme do Prahy na několik míst,“ upřesnil poslanec za klub SPD (Svoboda a přímá demokracie). Loni přijel členy klubu podpořit na Olšanské hřbitovy, kde se dostal do konfliktu s jedním z protestujících.

Noční vlci, nejstarší ruský motorkářský klub, jsou známí tím, že mají blízko k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Každoročně pořádají spanilou jízdu nazvanou Cesta vítězství, která vede z Moskvy až do Berlína.

Připomínají si tím sovětské vítězství ve druhé světové válce a památku padlých vojáků Rudé armády. Klub má zhruba pět tisíc členů a řídí se přísným vojenským řádem. Někteří ruští novináři však tvrdí, že jde o gang radikálních nacionalistů a násilníků.

Členy se mohou stát jen heterosexuální osoby mužského pohlaví, které vlastní motocykl.